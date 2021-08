MET Gala 2021: quienes son los nuevos e influyentes invitados que no tenés que perderte

Las épocas cambian, las formas también. La pandemia llegó para derribar las fórmulas instaladas durante décadas y la MET Gala del 2021 no será la excepción. El evento al que todos quieren concurrir, esta vez será un poco diferente. Y es que no bastará tan sólo con ser "famoso" para poder lucirse en la red carpet, sino que esta vez Anna Wintour pondrá bajo lupa la cantidad de seguidores que sus invitados tienen en las redes sociales. Sí, oficialmente le hemos dado paso a la era de los influencers; palabra que aún le hace ruido a muchos pero que cada vez gana más terreno en lo que a fashion y marketing respecta. Y no olvidemos que Instagram es el sponsor principal de la velada.



Este año, la gala girará en torno a la temática "In America", un tributo a la moda norteamericana desde el siglo XVIII hasta el presente. “Hemos querido, de una manera muy consciente, convertir este evento en una celebración de la comunidad de la moda americana que tanto ha sufrido durante la pandemia”, decía Andrew Bolton comisario artístico del Costume Institute.

Las hermanas Kardashian junto a JLO en una Gala del MET. Crédito: Archivo CEDOC

Y al parecer se lo tomaron muy en serio: desde la organización pensaron que un evento de tal magnitud tiene que tener mucho más alcance que nunca. Y es que al no haberse podido realizar de forma presencial en 2020 (hubo una virtual), lo cierto es que se espera que esta entrega sea legendaria. ¿Y qué mejor que hacer que el contenido que se genere en ella se viralice de manera exponencial? La respuesta naturalmente llega de la mano de los influencers; pero no los clásicos, sino que las nuevas figuras que van emergiendo y que conquistan a las futuras generaciones.



La decisión generó un gran revuelo entre algunos que cuestionan la exclusividad de la MET Gala 2021 al admitir la asistencia de estos nuevos personajes nativos de las redes sociales. Derek Blasberg, director de colaboraciones de moda y belleza en YouTube, explicó por qué considera importante el posicionamiento de sus estrellas en la gala MET: "A veces la moda duda en dar la bienvenida a nuevas ideas, especialmente en el espacio tecnológico, pero se ha vuelto innegable que lo que estas personas están haciendo por la moda es increíble".



Katy Perry en la red carpet de Gala del MET. Crédito: Archivo CEDOC

Cabe destacar que en el pasado, la plataforma de vídeos tuvo su propia mesa de invitados y para este año su exclusividad ya será parte del pasado porque no será la única red social que conseguirá asientos para sus personalidades estrella. Lo novedoso es que Instagram será uno de los sponsors principales de esta fiesta; y por supuesto que tendrá a sus invitados vip.

El sponsoreo de la red social no es una mera casualidad: el hashtag del "MET" en Instagram tiene más de 21 millones de publicaciones. Los eventos y exposiciones patrocinados por los museos también han ido ganando presencia, especialmente en el contexto en el que los museos luchan por recuperar las pérdidas financieras después de un año y medio de pandemia.



Jared Leto y Lana del Rey en Gala del MET. Crédito: Archivo CEDOC

A principios de 2020, el MET anticipó una pérdida de $ 150 millones, cerró temporalmente sus tres ubicaciones, consideró la eliminación de piezas de sus colecciones permanentes para recaudar fondos de mantenimiento, despidió a unos 80 empleados y anunció recortes salariales de ejecutivos que alcanzaron el 20 por ciento.

Quiénes son los nuevos influencers de la MET Gala 2021 a los que no hay que perder de vista

Sin lugar a dudas este año la Gala se verá comandada por los más jóvenes; Anna Wintour sabe que para continuar con su reinado tiene que captar al público más nuevo y no a las acartonadas generaciones previas que ya comienzan a perder vigencia. Y los anfitriones de esta entrega reflejan a la perfección esta decisión de la editora de Vogue: Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman y Naomi Osaka, serán los exponentes que oficiarán de anfitriones la noche del 13 de septiembre.



Addison Rae, Lil Huddy y Charli y Dixie D’Amelio son algunos de los favoritos de la generación Z que figuran en las listas vip y se espera que hagan sus apariciones con otras figuras virales como Olivia Rodrigo, Lil Nas X y la youtuber Emma Chamberlain.

Ariana Grande en una Gala del MET. Crédito: Archivo CEDOC



En cuanto a "estrellas" de TikTok, se espera que estén James Charles, Jeffree Star, Liza Koshy, Nikita Dragun, Noah Beck, Loren Grey Bretman Rock y Nikkie Tutorials.



Pero esta lista no estaría completa sin "la creme de la creme": Jared Leto, Zendaya, Kim Kardashian, Kylie y Kendall Jenner, Gigi, Bella Hadid, Harry Styles y Rosalía son algunos de los nombres que se esperan ver desfilar por la red carpet.