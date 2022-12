Miley Cyrus y su costoso look de una firma italiana

La cantante estadounidense Miley Cyrus tuvo una evolución musical impresionante en los últimos años. La ex Hannah Montana, hija del cantante y compositor de música country Billy Ray Cyrus, esta siempre en boca de todo por su actitud y particulares cambios de look. A lo largo de su carrera la vimos pasar por distintas etapas, adolescentes, deportivos, metálicos, sobrios, arriesgados y también correctos. Lo cierto es que en las ultimas horas compartió con sus seguidores un impresionante look de una firma italiana muy conocida.

No es la primera vez que Miley usa la firma Gucci, esta vez la estrella musical utilizaba un corset negro y nude vintage de tul, con el diseño del logotipo bordado que le hace una silueta favorecedora. Para la parte de abajo una falda de cuero con medias de red transparente. Completó este look con anteojos negros, un abrigo de lana largo color claro y unas sandalias de cocodrilo en negro junto a una cartera de la misma firma en negro.

Un look costoso y diseñad exclusivamente para Miley

El diseño fue exclusivo para la cantante estrella, una prenda de lujo total y extremadamente costosa.

El corset tiene un valor de 1650 dólares y la falda 4300, un diseño de la firma italiana que recauda millones al año. El abrigo 4890 dólares según la pagina oficial. Por otro las sandalias negras de cocodrilo serian lo único económico de este look fascinante y millonario, con un costo de 920 dólares.

Miley compartió este look en sus redes sociales, quien en pocos minutos tuvo miles de me gusta y comentarios. La artista internacional que brilla arriba y abajo del escenario.