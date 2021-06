Nacho López Fagalde, el hombre detrás de los looks de Guillermina Valdés: "Es súper simple y ama trabajar en equipo"

El paso de Guillermina Valdés por La Academia estuvo plagado de tensos momentos con sus compañeros de estrado y de impactantes looks a cargo de su estilista Caro Rossello, make up de Mar Castelli y pelo by Nacho López Fagalde, quien habló con CARAS sobre cómo es tarbajar con Guillermina y los secretos para tener un pelazo.

"Trabajar con Guille es súper fácill. Es una persona súper simple, buena onda y predispuesta. ¡Le encanta trabajar en equipo! Confia mucho en su equipo. Escucha lo que uno tiene para recomendarle, más allá de las propuestas e ideas que haya. Trabajar con ella es más que placenntero. Te portencia como profesional", dice.

La actriz confía plenamente en su equipo, que la acompaña donde quiera que vaya. No sólo la asesoran en el look que llevará en determinada ocasión, sino que también la acompañan en el post y el cuidado de su cabello y piel. "Más allá de que lleva una dieta muy sana, que influye en la calidad de su pelo, no deja de lado su rutina de cuidados diarios. Yo como peinador, uso propuductos muy buenos y protectores térmicos ¿, que siempre aplico antes de comenzar un peinado. Otro de los secretos detrás de su pelazo es que lo cortamos con mucha frecuencia, aunque sea el mínimo. Cortar le da fuerza y hace que se vea mucho más sano", agrega.



Entre reuniones previas para definir qué contarán a través de look y coacheo intensivo para que Valdés pueda mantener su look siempre impecable, el trabajo en tiempos de pandemia es todo un desafío: "Para La Academia los protocolos son muy estrictos. Nos hisopamos todos los días y nos cuidamos entre todos. A diferencia de otras temporadas, al piso sólo entran el jurado, los participantes y el equipo que hace el vivo. Pelo y make up nos quedamos en el camarín, donde puede haber tres personas en simultáneo. Como no podemos estar para retocarla durante el vivo, le dimos tips a Guille para que pueda hacerlo sola, además lleva siempre un neceser con un labial y un polvo por si brilla".

"Todos los peinados que hacemos tiene su magia. A todos hay que dedicarle mucho amor, mucha perfección y mucha dedicación. En cuanto a dificultad, es mucho más difícil hacer ondas súper naturales que un peinado tirante. Todos los peinados llevan su tiempo. Si sabems que tenemos dos horas, son dos horas de trabajo, transmitiendo mucho amor en eso que hago que es mi gran pasión", concluye.

