Para una salida nocturna: el sensual look que propone Juanita Tinelli

Juanita Tinelli sorprendió una vez más a sus fanáticos con un espectacular look ideal para la noche. En esta oportunidad, la modelo de 18 años optó por el total black en un estilo canchero pero a la vez elegante.

La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles lució un jean tiro alto con roturas a lo largo de las piernas y un top negro con mangas. Este se destaca por la particularidad del escote con forma de gota que le da cierta sensualidad al atuendo.

Como es un poco más relajado, lo acompañó con una sutil medalla en el cuello y pequeños aritos. En el caso del cabello, la menor de las hermanas se hizo una cola baja o rodete para despejar el rostro.

Juanita Tinelli y Guille Valdés: unidas por el modelaje y la actividad física

Juanita Tinelli y Guille Valdés no solo tienen en común el amor de Marcelo Tinelli, sino que además las une el modelaje y la pasión por la actividad física.

"Con 43 años uno creería que tiene más respuestas que preguntas, más certezas que dudas. Sin embargo, a veces la realidad es diferente y eso no me incomoda. Todo lo contrario: me desafía constantemente", expresó la empresaria de 43 años en su Instagram.

Luego, la modelo continuó: "De algo estoy convencida: la actividad física libera endorfinas y eso hace que uno se sienta muy bien. Tomar más agua, moverse y elegir alimentos más saludables, son algunas cosas que podemos empezar a cambiar desde hoy".