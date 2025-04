Caras Woman's Day: El evento que celebra el poder y la inspiración de las mujeres

Entre mujeres. Si algo define el espíritu del encuentro realizado el lunes en Chana Club Puerto Madero, con el sello de CARAS y bajo el nombre de “Caras Woman’s Day”, es la amplia paleta de colores traducida en experiencias, historias de vida y sueños alcanzados por profesionales de los distintos ámbitos. Y en ese poder femenino volcado en acción, fomentado por el universo CARAS a través de una tarde de intercambio colectivo, hubo reflexión, risas, emoción e inspiración en boca de sus protagonistas. Que, además de repasar historias personales reviviendo sus inicios en la profesión, compartieron el lado B del éxito y destacaron el poderoso camino de emprender y liderar.

Con dos grandes paneles unidos por un mismo espíritu emprendedor, celebrities referentes como Araceli González, Laura “Panam” Franco, Jimena Monteverde, Julieta Poggio, Cande Ruggeri y Mabby Autino expusieron e intercambiaron historias. A ellas se le sumaron profesionales como Luisa Andreoli Neuropsico Educadora y Estratega en Emprendimiento y Desarrollo Personal y la abogada y escritora Cynthia Castro.

El team de mujeres asistentes al evento en Chana Club se completó con las artistas plásticas Patricia Triventi y Lucy Mattos y ambos paneles, entrelazados por distintos mundos y profesiones, fueron moderados y conducidos por la periodista, modelo y conductora Agustina Casanova. “Me identifico con la carrera de cada una de estas mujeres empoderadas, exitosas, bellas y está bueno que el público sea todo femenino además. Yo me caractericé toda mi carrera por seguir mi camino, concentrarme y mirarme solo a mí sin compararme con otro. Siempre el consejo que doy a las mujeres que me preguntan es nunca perder de vista que lo más lindo es ser uno mismo y en cada cosa que hago busco transmitir eso y busco ponerle toda la pasión y el profesionalismo que es la clave. Pero lo más lindo de todo es el camino”, dijo a CARAS la conductora del ciclo de mujeres inspiradoras, con un vestido en rosa pastel by Zanek, Make up Meli Sklar, pelo Karina para Cerini y zapatos Ricky Sarkany.

Otra mujer protagonista de la velada chill a metros del icónico Puente de la Mujer, fue la Dj Daniela Urzi, que desde la cabina aportó la cuota justa para darle ambiente musical al soñado evento con su arte. “Yo empecé a trabajar a los 16 y tuve una vida muy inesperada. Porque soy de San Fernando, de una familia humilde e iba a ser profesora de educación física. Pero nada que ver con lo que estoy haciendo hoy y en lo que me convertí.

En mi carrera fui fusionando diferentes actividades y siempre CARAS me apoyó en todo lo que hice, tanto en la fotografía como en el diseño de interiores y ahora como Dj. Creo que mi sello es siempre ir fusionando cosas: entre la música, la moda y la estética siempre estoy alrededor de todo eso” dijo Urzi vestida by Rick Owens y peinado de Cristian Rey. Urzi elogió el lugar elegido ubicado en el corazón de Puerto Madero, Chana Club se consolida como el restaurante más famoso de la zona, ofreciendo una experiencia única que combina lo mejor de la gastronomía internacional con la vibrante energía de un club nocturno. Con su exclusiva terraza y vistas inigualables al Puente de la Mujer, uno de los íconos del barrio, en Chana se puede disfrutar de una cena de primer nivel pero lo que realmente lo distingue es su capacidad de transformación: después de medianoche, el restaurante se convierte en un club nocturno con música en vivo, luces brillantes y un ambiente que invita a todos a bailar hasta el amanecer.

Una vez pasadas las 18hs, el primer panel, titulado “Sin Etiquetas: El desafío de luchar por tus sueños”, tuvo entre las expositoras celebrities a Laura “Panam” Franco, vestida by Suewong. La exitosa cantautora infantil con 24 años ininterrumpidos de carrera, siendo la reina de los más chicos, inició la ronda con sus comienzos en el medio artístico y los prejuicios que debió atravesar en el camino.

“A mí me habían dicho que no iba a durar ni dos meses. Pero cuando uno tiene la certeza, esa llamita en el corazón, esa tranquilidad de tener mucho para dar, tiene que hacer oídos sordos. Lo más importante es ser fiel a lo que uno ama, rodearse de personas que sumen y nunca dejar de jugar y crear. Cuando lo haces, cada obstáculo se convierte en aprendizaje. Si hay algo que late fuerte en tu corazón, no hay que ignorarlo. Los sueños no tienen fecha de vencimiento, pero sí necesitan pasión, esfuerzo y perseverancia. Hay que trabajar los sueños, con dedicación y esa niña interior que siempre cree que todo es posible”, dijo Laura.

Si bien su carrera siempre fue ascendente -incluso cuando pasó del teatro de revistas al rubro infantil- Franco siempre recuerda con nitidez y nostalgia su trabajo en la marmolería familiar y sus estudios en Magisterio e indumentaria textil. “A los 20 estaba trabajando en la marmolería familiar que tenía 7 sucursales. Y un día me ve Gastón Portal y me dice: “mi papá te tiene que conocer, necesita una secretaria”, revivió la referente que colaboró con grandes como Xuxa y Carlitos Balá y hoy, mamá de Luca, Sofía y Bautista, es su propia empresa.

En la misma mesa compartió vivencias la ex Gran Hermano Julieta Poggio, hoy influencer, modelo y actriz, cuya carrera a raíz del reality no para de crecer. “Ya pasaron dos años de Gran Hermano. La gente me decía que disfrutara mi momento y yo me metía mucha presión porque creía: esto va a pasar. Pero con el tiempo pude demostrar que siempre estudié, me preparé y fue algo le metí mucho esfuerzo y trabajo. Gran Hermano me cambió la vida pero también tuve con qué sostenerlo”, asume Poggio que con un camino que inició en la actuación de pequeña, dio un giro 360 hasta convertirse en las más buscada de las marcas más reconocidas por su carácter fashionista.

Sin embargo, no fue un camino color de rosas y una vez en la cima, debió lidiar con los odiadores en redes, universo que conoce muy bien por ser creadora de contenido. “Aprendí a lidiar muchísimo mejor con eso. Al principio me costaba mucho pero hoy en día me da mucha risa el hate, las cosas que leo y lo que me dicen. Lo que me parece loco es que me siguen muchas chicas y cuando me ven en un boliche es raro que de mujeres a mujeres se tiren tanta buena onda y es muy lindo”, dijo Juli vestida by Vero de La Canal, estilismo de Lucas Mata, peinado de Mauro Brito y joyas Pandora.

La línea de mujeres referentes continuó con la icónica maquilladora Mabby Autino, que llegó al lugar, por supuesto, maquillada por ella y sus productos. La célebre makeup artist, directora de “Mabby Autino School and Agency”, que maquilló a las celebridades más importantes de la Argentina e instaló su propio sello en la competitiva industria beauty, contó: “En los últimos años se valora demasiado el trabajo que venimos haciendo las mujeres. Si bien yo trabajo como maquilladora y empresaria hace más de 40 años y en diferentes oportunidades me usan como ejemplo de mujer que a temprana edad empezó con un proyecto, es algo que me emociona. Yo empecé a los 13 años a estudiar maquillaje y hasta le había propuesto a mis viejos ir al colegio a la noche porque me habían salido trabajos, recién a los 18 pude hacerlo”.

Mabby también recordó una inspiradora anécdota entre risas del público presente: la primera vez que maquilló a la gran Mirtha Legrand y se olvidó las brochas y pinceles. “Yo vivía en Caballito y no había posibilidad de mandar un taxi así que empecé a trabajar con los dedos, con hisopos y ella me dice: ‘qué bueno que no trabajas con pinceles así te pinchan’. Y zafé. Siempre es una cuestión de actitud. Al día siguiente, le confesé: ayer me los olvidé. Ella es pisciana como yo, bravísima y se da cuenta de todo”. La referente beauty cerró con tips para que el make up sea un aliado en todas sus formas. “Un buen maquillaje es saludable, lo que no es saludable es pintarse. Vos no podes aplicar maquillaje si tu piel no está limpia y humectada”. Cerró el cuarteto de mujeres en el panel la Dra Cynthia Castro, abogada y escritora, que aportó su granito de arena motivando a que todas las mujeres que busquen emprender y triunfar en lo suyo se sientan empoderadas. El segundo panel, con celebridades rotativas, titulado “El poder de reinventarse y salir de la zona de confort”, fue encabezado por Araceli González, modelo actriz, conductora y empresaria full time, que se llevó gran protagonismo en la charla. “Ara” es fundadora y empresaria de G.aracosmetics, su empresa dedicada al maquillaje y al cuidado de la piel que es un éxito y ya cuenta con local propio en Unicenter.

“Cuando empecé como actriz tenía con mi familia una empresa de jeans, después la profesión me comió y no tuve tiempo de seguir pero era algo pendiente. Me gusta ese mundo de crear, generar contenido con cada producto, poder concientizar el tema del cuidado porque eso tiene que ver con mi infancia y con mi vida. De mujeres hermosas que han tenido una vida muy dura también y yo todo el tiempo quería ponerlas bellas, que sean felices, era como un decreto que me había puesto. Entonces no es muy loco que hoy yo esté abocada plenamente a esto. Me retiré casi totalmente de todo lo que hice estos años, pero la verdad mi nombre vale mucho entonces me quise dedicar a pleno a eso”, confiesa.

También habló de su reconstrucción a los 57 años y su vitalidad y espíritu de 20. “Empecé a trabajar mucho en la evolución de mi persona y en esa evolución paralelamente iba este sueño que se cumple hoy a mis 57 años. Yo en esa zona de confort ya no la estaba pasando bien y cada día decía: acá no quiero estar más. No quiero levantar me para hacer esto ni confrontar con estas cosas. Me fui construyendo del fondo del mar después de sentirme rota. Es muy importante escucharse. Mi nombre tiene un valor extraordinario, yo lo trabajé 35 años, lo construí y no se lo regalo a nadie”, admitió Araceli que a la vez es socia de su marido Fabián Mazzei. “Se sigue a la noche, en la cama, y me dice: ¿te parece a las 2 de la mañana hablar de esto? Jaja Soy muy exigente y no se trabajar de otra manera, pido mucho compromiso en lo que hacemos. Mi trabajo me ha dado grandes satisfacciones.

He viajado, conocido el mundo, pero algo que es tan tuyo es único. Mi ejemplo fue mi abuela que murió a los 101 años cosiendo”, reveló entusiasta. También emprendedora, la influencer “Cale” Ruggeri, modelo y creadora de “Ruggeri Bags”, habló del difícil camino del emprendedor que comenzó “desde cero” junto a sus hermanas, a la vez que reveló el secreto para trabajar en familia.“Fue difícil. Imaginate si ya te peleas en tu casa con tus hermanos, emprender. Y soy diseñadora de indumentaria, cocía las carteras per cuando empecé el “Bailando” les dije a mis hermanas que lo hagamos juntas porque estaba sin tiempo. Y entre las tres arrancamos sin objetivos.

Todas hacíamos todo, íbamos a Boedo a comprar los cueros ecológicos, hacíamos las fotos, hasta que cada una adoptó un rol. No podemos creer hoy hasta donde llegamos porque empezó con un emprendimiento chiquito y hay mucha competencia, pero nos piden cada vez más carteras”, dice Cande con un vestido by Pucheta Paz, estilismo de Giuli Guagnini, zapatos Sarkany, joyas Swarovski, pelo Rodrigo Mesina, Make up Celeste Uría y uñas Luli Gugli A su lado, Jimena Monteverde, hoy encargada de cocinar las delicias que se sirven en las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale, habló de una figura familiar clave en su carrera: su abuela Nina.

“Mi nona fue la emprendedora de la familia, la que te daba de entraba la sopa, aunque hiciera calor y después la congelaba en bolsitas en el congelador y todas esas cosas me acuerdo y pongo en práctica. Heredé su pasión. Si hoy me viera con Mirtha se volvería loca, ella era mi fan numero uno porque cuando empecé a estudiar cocina me quedaba en su casa y hacíamos las recetas juntas y me compraba las cosas. Igualmente llegó a verme en la tele y no lo podía creer”, dijo la cocinera que debutó con Jorge Guinzburg hace 18 años y más tarde se animó a salir de su zona de confort para crecer en tv. “Para mí lo único que hay es trabajo y sacrificio, no hay otra mecánica. También la buena onda y estar siempre optimista. La tele me sorprendió pero una vez que lo hice, lo di todo”,dice Monteverde vestida by @armario33oficial, joyas @floboskis.stad, Maquillaje Mariana Paz, Pelo Anita Ruiz, Estilismo Giselle Sabino y Ángeles Completó el colorido panel la ingeniera, Neuropsico educadora, Estratega en emprendimiento y desarrollo personal, Luisa Andreoli. Que, en un dinámico ida y vuelta con las celebridades convocadas, enumeró las claves para conseguir lo que uno sueña y ser un verdadero líder. “Lo primero que tenemos que definir en todo emprendimiento es hacia dónde queremos apuntar y no tener miedo. Porque cuando intentamos algo nuevo, el sentido biológico de nuestro cerebro es protegernos. Entonces no vamos a tener ganas, pero tenemos que impulsar a dar ese primer paso. Otro tip es la claridad sobre qué valores vamos a estar defendiendo a través de ese producto o servicio y cuando uno encuentra ese valor hace que uno trabaje con pasión, con determinación y que todo eso sea más fuerte que el cansancio, que nos animemos a tomar riesgos”, reveló.

Durante el encuentro, que comenzó con un cocktail de tarde y finalizó de noche, las invitadas más destacadas de la escena disfrutaron

En el encuentro de Caras Woman's Day, el detalle especial fue un abanico de Maldivas Abanicos

El arte también fue protagonista y tuvo a tres mujeres talentosas exponiendo en el lugar sus respectivas obras. La reconocida artista y escultora Lucy Mattos deslumbró con su presencia, acompañada de una de sus esculturas más emblemáticas que capturó la atención de todos los asistentes.

El arte también encontró su lugar en el evento: el artista digital que ilustró con su obra el banner del Caras Women's Day es Andrés Reisinger, quien se formó en la UBA y triunfa en toda Europa. Y nunca se olvida de Buenos Aires, aunque resida en Barcelona. Otra gran exponente del arte fue Patricia Triventi, cuya obra expuesta aportó un toque de sensibilidad y expresión que no pasó desapercibido.

Bajo el espíritu de CARAS, en un evento que contó con gastronomía Premium de la mano del chef de Chana. Fabricio Petrelli. Cada mujer convocada celebró la iniciativa colectiva. La ambiciosa propuesta, fomentada por la publicación estrella de las celebridades para enriquecer a otras mujeres, quedó inmortalizada en una tarde de risas, anécdotas, consejos y un girl power como motor principal.