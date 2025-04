En medio de una semana cargada de tensión en el mundo del espectáculo argentino, Lizy Tagliani volvió a ser noticia luego de que Viviana Canosa reflotara un viejo conflicto entre ambas. Las declaraciones de la periodista encendieron la polémica al tildar a la conductora de La Peña de Morfi de “ladrona” y “traidora”.

Sin embargo, fiel a su estilo, Lizy no dejó pasar el asunto y eligió contestar públicamente desde sus redes sociales, con un mensaje breve pero contundente. “Hola a todos, paso por acá porque me llegan un montón de capturas y de mensajes acerca de lo que están diciendo de mí, y quiero decir que son todas mentiras”, expresó Lizy en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Visiblemente molesta, aunque intentando mantener la calma, la humorista aclaró que no iba a quedarse de brazos cruzados: “Me pongo a disposición y, a partir de ahora, me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir”. Lizy eligió no caer en una guerra de declaraciones y en su descargo, remarcó: “Quien quiera creerme, que me crea”.

El descargo, aunque breve, fue suficiente para que miles de sus seguidores salieran a bancarla con mensajes de apoyo y muestras de cariño. En paralelo, su nombre se volvió tendencia en redes sociales, debido a la polémica desatada por Canosa.

El inesperado escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa

El escándalo se desató cuando Canosa, en un mensaje enviado al periodista Pampito, recordó su antigua relación con Lizy, a quien conoció cuando esta aún trabajaba como peinadora. “Hice cosas por ella que no hice ni por mi mejor amiga, porque me generaba ternura y empatía”, comenzó diciendo la conductora de Viviana con Vos, para luego lanzar una acusación demoledora: “Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba”.

En otro mensaje, Canosa redobló la apuesta y la calificó como “traidora”. Incluso hizo alusión a la bronca de Marcela Tauro, quien también habría tenido un enfrentamiento con Lizy por un tema sentimental: según se dijo, Tagliani habría intentado seducir al novio de la histórica panelista de Intrusos.

Canosa además recurrió a Lucas Bertero, quien aseguró que fue testigo de cómo Viviana ayudó económicamente a Lizy. “Viviana le dio todos sus muebles de estilo y caros cuando se mudó. La cubrió en mil cosas”, afirmó. También sumó una crítica filosa: “Cuando Lizy no puede responder con humor, se le nota... y es porque algo esconde”.

