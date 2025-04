En el cuarto episodio de la nueva temporada de +CARAS, Héctor Maugeri entrevistó a Marcelo Polino, una de las personalidades más emblemáticas del periodismo de espectáculos argentino. Lejos del personaje filoso y televisivo que lo hizo famoso, Polino habló como nunca de su vida privada y recordó episodios íntimos de su vida, desde sus comienzos en Buenos Aires hasta su paso por España y sus romances más significativos.

Marcelo Polino y su historia de amor con Carmela

Una de las historias más sorprendentes que rememoró fue su relación con Carmela Fischer, hija del popular artista infantil conocido como Pipo Pescador. “Cuando llegué a Buenos Aires, primero viví con mis padrinos, pero al año siguiente me invitaron a retirarme. Me quedé en la calle, boyando. La pasé bastante mal, llegué a dormir hasta en una plaza”, recordó con crudeza.

En ese contexto de necesidad, encontró en la magia una salida inesperada. “Un día me compré unos trucos para hacer magia en un local de la Avenida Corrientes y empecé a animar fiestas infantiles. Pipo necesitaba un mago y yo, perdido por perdido, fui y me presenté”, relató. Su histrionismo natural y capacidad para contar historias hicieron que se destacara rápidamente: “Con esas pavadas que yo tenía, llamaba la atención”.

Fue en ese entorno que conoció a Carmela. “Ella vivía en España y vino a visitar a Pipo. Fue ahí cuando me la presentó”, contó. El flechazo fue inmediato, y poco después, se mudó con ella a Europa. “Me fui a España con ella, donde también trabajaba de mago. Estuvimos dos años. Ahí me separé y me fui a vivir a París”.

La historia de Marcelo Polino con Cristina Alberó

Durante la entrevista, Polino también habló de otro vínculo importante en su vida: su relación con Cristina Alberó, la reconocida actriz que en ese momento atravesaba el pico de su carrera y protagonizó una tapa de la revista Playboy. “Nos conocimos cuando yo trabajaba en la revista Tal Cual. Yo era quien convencía a las chicas para que hagan las tapas de Playboy. De ahí nos conocemos. Fue un vínculo muy lindo. Yo tenía 21 años, y para mí era un momento flasheante porque ella vivía un presente súper top. La amo hasta el día de hoy”, confesó con ternura.

Durante la imperdible entrevista que mantuvo con Héctor Maugeri en +CARAS, Marcelo Polino recorrió su historia de vida con una mezcla de nostalgia y gratitud. Cada capítulo, cada giro inesperado de su vida —desde dormir en una plaza hasta vivir en París— forjó al hombre que supo mantenerse vigente durante décadas en los medios.