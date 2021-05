Anitta deconstruyó a la garota de Ipanema con su hit "Girl from Río"

Conocí a Anitta por una amiga que vivió 4 años en Brasil. Decía que era la referente de las brasileñas. Transgresora, diferente, independiente y un detalle: en su hit más popular y con más vistas en youtube había mostrado en primerísimo primer plano su culo con celulitis.

Con semejante preámbulo empecé a ver lo que fue el videoclip de Vai Malandra. Empieza con un plano secuencia donde una cámara sigue la cola de Anitta que lleva un short diminuto rojo y ahí, toda empoderada, ella va caminando con su piel sin iluminación "cuidada".

Tiempo después supe que en medio de la grabación había despedido al director porque tardaba mucho y ella misma se adjudicó la tarea.

En medio de una favela, ella que nació en una, sabía cómo seguir, a quién convocar y qué quería mostrar. Otros cuerpos: gordxs, trans, negros, blancos, niñxs, maleantes, galanes, de todo.

Más tarde Anitta me encandiló. Su personalidad, su movimiento en redes sociales.

Anitta y sus autobiografías en Netflix

Si de algo entiende Anitta es de marketing digital y de cómo venderse como producto de una industria a la que le saca y le sacó jugo. Sus autobiografías en formato de documental reality en Netflix son primero Vai Anitta y luego Anitta Made in Honório. Recomiendo verlas en ese orden.

En ambos, cuentan la historia de ella, una nena que nació en las favelas de Río, que admite amar a las cirugías plásticas y también declara su bisexualidad. Admite ser su propia jefa y con su talento y movimiento logró grabar con muchas personalidades. El que la exportó al mundo, J Balvin, la que la consolidó, Madonna.

En cierto sentido, quizás estemos ante la presencia de la Madonna brasileña, pero que a diferencia de la blonda yankie, ella habla portugués natal, español e inglés. Pagarle las clases de idiomas fue la única herencia de su madre.



Girl from Río, el nuevo hit de Anitta

En esta oportunidad, presentó su nuevo sencillo: Girl from Río. Con una Garota de Ipanema sonando en loop de fondo, elementos contemporáneos, nuevos y ese sonido de base que la hace inconfundible.

Pero la letra y el video de Girl from Río tiene esa impronta de Anitta, la de transgredir. Empieza planteando todo a través de dos imágenes, por un lado cuenta su vida en un formato muy Dior (maquillaje, peinados de los 50, estudios fotográficos) y por otro una playa cualquiera de Río donde aparecen negrxs, mulatxs, gordxs, flacxs, comiendo en la arena, besándose en la playa y eureka! la celulitis y las redondeces a flor de cámara.

Otra vez Anitta lo hizo. Deconstruir en parte a esa Garota de Ipanema "Chica del cuerpo de oro / El Sol de Ipanema / Su balanceo es más que un poema/ Es la cosa más hermosa que he visto". Esta vez, se adjudicó el mote de "Girl from Río" y la Garota tiene voz, escribe, camina, canta y sobre todo: muestra culos, piernas y gente con y sin celulitis, de todos los colores, de todos los tamaños. "Las chicas calientes / de donde vengo yo / no parecen modelos / líneas de bronceados / grandes curvas / y la energía brilla".



Por Paula Pita Fortín

