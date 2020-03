El video de los abuelos de Nico Occhiato bailando que compartió Arjona en su Instagram

La historia es realmente increíble... En plena cuarentena y sin la posibilidad de visitar a sus hijos o sus nietos, la abuela de Nico Occhiato, Conce no tuvo mejor idea que entretenerse en su casa bailando muy románticamente con su marido, Victorio. Para ello puso el nuevo tema de Ricardo Arjona que saldrá en su nuevo disco y se grabó abrazada a su esposo bailando... ¿Qué pasó? No sólo su nieto, el conductor, subió el video en su cuenta de Instagram sino que el propio cantante lo compartió en la suya que tiene más de 3,8 millones de seguidores. ¡Una locura! El músico quedó conmovido por el clip y lo "colgó" de sus redes sociales con un tierno mensaje.

"Me declaro admirador de estas dos bellezas. Más actitud imposible. Cuidemos a nuestros viejos. Ellos nos cuidaron a nosotros. Sorprendido por las versiones de tantos y hoy más sorprendido porque bailar también es una manera de versionar. Canciones que aún no salen versiones que ya existen", escribió el guatemalteco en su red social.

Por su parte, CARAS Digital se comunicó con Nico Occhiato para ver que sentía ante la trascendencia que tuvo el video y que el mismo Arjona lo subiera, y el conductor respondió: "¡Esto es una locura! Me pone muy feliz que tengan estas alegrías en este momento tan duro para mis abuelos y como todos los abuelos que no sólo saben que son personas de riesgo sino que sufren mucho la soledad, que los nietos no los puedan visitar y estar en familia".

No te pierdas el video y el posteo de Ricardo Arjona... Mirá...