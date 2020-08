Emotivo recuerdo de Benito Cerati y su familia a Gustavo Cerati, en el día de su cumpleaños

Un día como hoy, pero en 1959, nacía uno de los artistas más grandes de todos los tiempos: Gustavo Cerati, líder y creador de la mítica banda Soda Stereo y cantante y compositor, que no sólo supo brillar junto a Charly Alberti y Zeta Bosio, sino que también lo hizo como solista conquistando a diferentes generaciones. Dueño de un sonido único es considerado como uno de los fundadores del pop en el país junto a "Los Abuelos de la Nada" y "Virus", banda liderada por el también recordado Federico Moura, quien fue su descubridor.

Como no podía ser de otra manera, su familia, especialmente su hijo Benito y su hermana Laura decidieron recordarlo y homenajearlo en sus cuentas de Instagram. Su heredero subió a sus historias una foto de "Gus" muy joven tocando una guitarra criolla y escribió "Maestro", la misma foto utilizó Laura, mientras que desde la cuenta oficial del músico, la que sigue activa, compartieron un manuscrito de un tema de Cerati con un cálido mensaje.

"Un día como hoy, hace 61 años nacía Gustavo. Una vez más, queremos agradecer las muestras de cariño expresadas en tributos, homenajes, covers, citas de sus letras y saludos provenientes desde todas partes del mundo. Su obra ha hecho que Gus sea parte de todos. En estos tiempos difíciles, creemos un Puente de amor y protección cuidándonos entre todos. Familia Cerati. Manuscrito de Gustavo de la letra del tema “Puente”, perteneciente al álbum “Bocanada” y realizado para el registro autoral de la obra", se lee en el posteo de Instagram.

Finalmente Laura Cerati, también quiso expresar sus sentimientos: "Un 11 de agosto nacía mi gran hermano. Esta foto es en el living de nuestra casa cuando solo tenia 16 años. En pijama y en pantuflas. No recuerdo si era de mañana o de noche, pero casi siempre era lo último o lo primero que hacía .... tocar su guitarra (aunque esa era de los tres, sólo sonaba bien en sus manos). Me calma saber que hemos sido los mejores hermanos hasta el último día. Nunca nos peleamos, siempre juntos y apoyándonos en todo. Me trae mucha alegría haber compartido innumerables momentos con él. Hoy Gus es parte de todos ... Celebremos que haya pasado por este mundo y nos haya dejado tanto... Te extraño ...pero igual “no hay sitio en donde no estés” @cerati #cumpleños #11deagosto #guatavocerati.