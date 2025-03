La infanta Sofía, a poco menos de un año de cumplir la mayoría de edad, le dejó en claro a sus padres, el rey Felipe VI y Letizia Ortiz, que está decidida sobre su futuro. Por lo que terminó dando una terrible amenaza con no volver a Zarzuela si no respetan su decisión de no seguir con los pasos de su la princesa Leonor.

Las terribles amenazas de la infanta Sofía

En menos de un año, la infanta Sofía terminará su formación en el exclusivo internado en Gales, el mismo en el que estudió la princesa Leonor. Por lo que se empieza a especular sobre qué pasará cuando finalice esta etapa, ahí se abre una gran disruptiva sobre lo que ella quiere y las ideas que tienen sus padres para su futuro.

Mientras la heredera al trono español se encuentra en medio de su formación en la Escuela Naval de Marín, su hermana menor está a un paso de cumplir la mayoría de edad lo que la acerca a tomar una decisión que marcará su vida, pero lo que tiene en claro es que no desea realizar la escuela militar.

La infanta encontró en el extranjero autonomía en su día a día, cambiando así su forma de ver las cosas. Al estar distanciada del foco mediático de la familia real, ganó gran independencia tomando ella control de su día a día, alejándose de las estrictas normas de todo lo que concierne a las presencias oficiales de Casa Real, a pesar de que en reiteradas ocasiones se la vio participando de eventos oficiales.

Desde Casa Real le acercaron distintas propuestas para que realice una formación militar más suave y distinta a la de Leonor, o incluso de que estudiase en alguna universidad española. Pero a la hija menor de Leticia Ortiz parece no gustarle esta idea y su intención sería quedarse en Inglaterra o emigrar a los Estados Unidos, con el fin de seguir disfrutando de su libertad y privacidad.

Esta postura se aleja de la idea que Felipe VI y su esposa tenían, donde sus dos hijas hagan la misma formación, tanto académica como militar para que estén preparadas para cualquier frente adverso. Esto también se enmarcaría en mostrar una diferencia de lo que pasó con la infanta Elena, quien no realizó las mismas preparaciones que sus hermanos.

Ante estas discrepancias, la infanta Sofía mostró su firme postura y llegó a amenazar a sus padres con no volver a Zarzuela si la obligan a realizar la misma formación que su hermana. Cabe destacar que en abril de este año cumplirá la mayoría de edad y empezaría a tomar sus propias decisiones, alejándose cada vez más de las imposiciones del protocolo real.

