El rey Juan Carlos deja fuera de su testamento a la princesa Leonor y a la infanta Sofía

No todo lo que brilla es oro en Zarzuela y una nueva bomba sacude a la familia real española: el rey emérito Juan Carlos habría dejado fuera de su testamento a sus nietas más conocidas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Las hijas del rey Felipe y Letizia Ortiz quedaron no forman parte del círculo íntimo económico del exjefe de Estado. No sólo no recibirían parte de la herencia, sino que tampoco contarían con la asignación mensual que sí disfrutan sus primos.

Aunque no hay noticias confirmadas al respecto, los rumores aseguran que el rey Juan Carlos priorizaría a los nietos que no forman parte directa de la institución monárquica actual. Desde Froilán hasta Irene Urdangarin aparecen en la línea hereditaria económica, menos Leonor y Sofía.

Por qué el rey Juan Carlos tomó esta terminante decisión

Aunque no hay motivos que revelen por qué el rey emérito tomó esta decisión, las versiones aseguran que son las diferencias "institucionales y personales" las que alejan a Leonor y Sofía de su abuelo.

Leonor, nacida en 2005, vivió parte de su adolescencia con discreción y compromiso. Mientras que Sofía, a punto de alcanzar la mayoría de edad, parece seguir los pasos de su madre en el mundo del periodismo.

El tiempo dirá si este testamento secreto de Juan Carlos es una maniobra simbólica, una advertencia silenciosa o simplemente el reflejo de vínculos rotos hace rato.