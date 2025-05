El viaje a Turquía de Mauro Icardi y la China Suárez abrió una gran cantidad de comentarios y opiniones al respecto. La presencia de los tres hijos de la actriz provocó que los usuarios opinaran al respecto y que se provocara un fuerte escándalo en las redes sociales. Algunos opinaron que los menores no deberían estar involucrados, mientras que otros no lo vieron así. Entre tanto, Majo Martino dio a conocer que mantuvo conversaciones con Benjamín Vicuña, y que él opinó sobre la situación que pasaron sus hijos, Magnolia y Amancio.

Benjamín Vicuña, Magnolia y Amancio, China Suárez

Revelaron lo que piensa Benjamín Vicuña sobre el viaje a Turquía

Benjamín Vicuña no duda en darles un espacio de amor y contención a todos sus hijos. En cada momento que tiene a su cuidado a Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio, busca actividades divertidas para hacer con ellos y que conozcan distintos lados del mundo de las celebridades. Sin embargo, las que tienen la tenencia de los menores son las madres, Pampita y la China Suárez. Por eso, el actor solo puede pasar unos días con ellos y deben planificar juntos cuando realizan un viaje.

Benjamín Vicuña con sus hijos

En los últimos días, la China acompañó a Mauro Icardi a Turquía, para celebrar el Campeonato que volvió a ganar el Galatasaray. La sorpresa que se llevaron las redes sociales es que, durante los festejos, aparecieron los tres hijos de la actriz, inclusive los dos que tiene con Vicuña. Esto provocó diferentes opiniones sobre el rol de los menores en las polémicas a las que están incluidas los padres, y cómo las contrapartes se comportan al respecto.

Benjamín Vicuña, Magnolia y Amancio

En SQP, Yanina Latorre comenzó un debate con sus panelistas al respecto, aclarando que ambos padres debían estar de acuerdo con los viajes que realicen sus hijos. Ximena Capristo opinó que para ella él había estado de acuerdo, ya que debe firmar un permiso para que los menores salgan del país, pero la conductora opinó que a veces lo hacen para no armar escándalos. Ante esto, Majo Martino contó que mantuvo conversaciones con Vicuña y reveló lo que piensa. “Están resignados esos padres. Yo hablé con Benjamín Vicuña hace poco en Madrid y está resignado. Me dijo ‘no me queda otra que aceptar’”, cerró Majo.

De esta manera, expusieron algunas de las opiniones internas que ocurren en las familias de las celebridades, cuando las polémicas escalan. Los niños volverán a la Argentina con experiencias nuevas y regalos sorprendentes que les hizo el club. Por su parte, Mauro Icardi volvió a protagonizar un difícil momento ya que se dio a conocer que Francesca e Isabella no habrían estado de acuerdo con esta situación, haciendo que su revinculación se dificultara aún más.

A.E