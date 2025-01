Irene Urdangarin, la menor de los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, enfrenta un difícil momento personal y académica que amenaza con cambiar el rumbo de su vida. A sus 18 años, la joven, que actualmente cursa estudios de organización de eventos en la prestigiosa Universidad de Oxford, decidió que no continuará con esta carrera y está considerando abandonar el Reino Unido para regresar a España.

La elección de estudiar en Oxford nunca fue el plan original de Irene. Su primera intención era formarse en Administración y Dirección Hotelera en la Universidad de Lausana, en Ginebra, una institución de renombre en el ámbito de la hospitalidad. Sin embargo, su bajo rendimiento académico le impidió superar las pruebas de ingreso, lo que forzó un replanteo de su futuro.

El bajo compromiso de Irene con sus estudios había encendido las alarmas mucho antes. Durante su etapa en el bachillerato internacional, la dirección de su colegio se reunió con la infanta Cristina para advertirle que su hija no estaba centrada. Según fuentes cercanas, esta desmotivación podría haber sido consecuencia de la separación de sus padres, un proceso que afectó profundamente a los cuatro hermanos Urdangarin.

El camino sin rumbo de Irene Urdangarin

Tras no ser admitida en Lausana, Irene tomó la decisión de abandonar Ginebra y mudarse a España. Durante ese periodo, se instaló en el Palacio de la Zarzuela junto a su abuela, la reina Sofía, desobedeciendo las estrictas normas del rey Felipe VI y la reina Letizia, quienes no aprueban la presencia de familiares en la residencia oficial de los monarcas.

Luego de pasar un año sabático en Zarzuela, finalmente, la joven aceptó cursar organización de eventos en Oxford, una decisión que parece haber sido más una solución temporal que una verdadera vocación. Pero, a menos de un año de haber comenzado sus estudios, Irene le informó a su madre su intención de abandonar la universidad.

Según trascendió, no se siente realizada con la carrera que eligió y no está dispuesta a pasar cuatro años más en algo que no le apasiona. La situación generó tensiones dentro del entorno familiar. La infanta Cristina, preocupada por el futuro de su hija, recurrió a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, en busca de orientación.

Por ahora, Irene Urdangarin reside en Londres junto a sus hermanos, pero todo indica que su deseo es regresar a España. Aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva.

