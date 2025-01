Desde hace años, el príncipe Harry y Meghan Markle son blanco de críticas. Los duques de Sussex dejaron su vida en Inglaterra y se instalaron en Estados Unidos, allí ambos desarrollaron distintas actividades para poder seguir manteniendo el estilo de vida que acostumbraban, ya que no cuentan con el apoyo de la Corona británica.

En este sentido, recientemente se anunció que Meghan está lista para lanzar su próxima docuserie, “With Love, Meghan”, que se estrenará en Netflix. Este nuevo proyecto promete un recorrido íntimo por la vida de la duquesa de Sussex, quien abrirá las puertas de su exclusiva mansión en Montecito, California.

La serie, de ocho episodios y con una duración aproximada de 30 minutos cada uno, ofrecerá una visión inédita de su día a día, acompañada por amigos y colaboradores cercanos. Sin embargo, como ocurre con todo lo que rodea a Meghan Markle y al príncipe Harry, el anuncio de este proyecto generó una ola de críticas y burlas.

Los amigos de Meghan y el príncipe Harry salen en su defensa

Ante las críticas anticipadas, varias figuras cercanas al matrimonio real han salido a respaldar públicamente a los royals. Una de las primeras en mostrar su apoyo fue Abigail Spencer, amiga de la duquesa y compañera de elenco en la popular serie Suits. "¡Qué suerte tenemos de echar un vistazo a tu corazón, tu delicadeza y tus maneras exquisitas!", expresó la actriz, emocionada por la oportunidad de ver a Meghan en un proyecto tan personal.

Otro aliado de Meghan y Harry que no tardó en sumarse fue Raimana Van Bastolaer, instructor de surf del príncipe Harry. Con un mensaje directo hacia los críticos de la pareja, escribió: "¡No odies, no te enojes, no tengas celos! Apoyá al hermano Harry".

Entre los apoyos más destacados están los del jugador de polo argentino Nacho Figueras y su esposa, Delfina Blaquier, amigos íntimos de los Sussex desde hace años. Delfina no ocultó su entusiasmo por el nuevo proyecto, escribiendo: "Felicidades por todo el amor y esfuerzo que han puesto. No puedo esperar para ver lo que tienen para compartir". Figueras, conocido por practicar polo junto a Harry en múltiples torneos, aparecerá junto a Delfina en la serie, fortaleciendo aún más los lazos entre las dos familias.

Con esta segunda incursión en Netflix, tras el éxito de la docuserie “Harry & Meghan”, la duquesa busca mostrarse de una manera más cercana y auténtica. Los episodios no solo explorarán su vida diaria, sino que también contarán con conversaciones relajadas junto a amigos y figuras reconocidas.

