El apresurado casamiento del príncipe Harry y Meghan Markle siempre ha sido objeto de controversia en la Casa Real británica. Desde sus inicios, la relación avanzó a un ritmo vertiginoso, lo que generó dudas y preocupaciones tanto dentro como fuera del Palacio de Buckingham. Ahora, medios europeos han revelado la razón detrás del por qué tomaron esta veloz decisión.

La pareja comenzó su relación en julio de 2016, y apenas un año después, en 2017, anunciaron su compromiso. La esperada boda se celebró en mayo de 2018, sorprendiendo a propios y ajenos por la rapidez con la que avanzaron hacia el altar.

Según el medio alemán Bunte, que cita al diario británico Daily Mail, uno de los principales preocupados por la velocidad del romance fue el príncipe Guillermo.

La autora real Tina Brown, en su libro The Palace Papers: Inside the House of Windsor, relató que el heredero al trono expresó su inquietud por la falta de tiempo para que Meghan Markle se adaptara a las exigencias y desafíos de la vida en la familia real. Entre sus preocupaciones, Guillermo temía el impacto del acoso mediático, que suele ser implacable con los miembros de la realeza. Además, destacó la importancia de construir una red de apoyo en el Reino Unido, algo difícil para una actriz acostumbrada a los códigos de Hollywood.

Por su parte, el príncipe Harry minimizó las advertencias de su hermano y justificó la urgencia de casarse aludiendo a “su deseo de formar una familia antes de los 35 años”, según detalla Brown. Asimismo, defendió que el matrimonio garantizaría a Meghan la protección policial que él tenía como miembro activo de la realeza, asegurando que esta sería la mejor manera de protegerla del hostigamiento de los medios de comunicación. No obstante, esta medida no perduró, puesto que, al renunciar a sus deberes reales en 2020, ambos perdieron la protección policial en el Reino Unido.

Tina Brown también revela otro factor clave: la fragilidad emocional de Harry, que era la mayor preocupación de Guillermo. El príncipe temía que su hermano no estuviera preparado para lidiar con el asedio mediático, una presión que tanto él como Meghan enfrentaron desde el inicio. Además, la tragedia de la princesa Diana, quien murió en un accidente de tráfico mientras huía de los paparazzi, sigue siendo una sombra presente.

Desde su boda, la relación del príncipe Harry y Meghan Markle fue una verdadera montaña rusa emocional. La pareja, que actualmente reside en California junto a sus dos hijos, Archie (5 años) y Lilibet (3 años), ha enfrentado desafíos importantes. Entre ellos, destacan las críticas despiadadas de la prensa británica hacia la norteamericana, lo que terminó influyendo en su decisión de abandonar la familia real en 2020. La intérprete renunció a su carrera en Hollywood y tuvo que adaptarse a una cultura completamente nueva, un proceso que estuvo marcado por grandes dificultades personales y mediáticas.