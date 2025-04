Dentro de la realeza española, cada título, cada saludo y cada protocolo tiene su razón de ser. Y aunque para muchos pueda resultar extraño, en el caso de las hijas del rey Felipe VI y la reina Letizia, existe una diferencia fundamental: mientras Leonor de Borbón es conocida como Princesa de Asturias, su hermana menor, Sofía, ostenta el título de Infanta de España.

La clave está en el Real Decreto 1368/1987, un documento que regula los títulos y tratamientos de la familia real española. Según este decreto, quien sea heredero directo de la Corona de España tendrá, desde su nacimiento o desde el momento en que surja la sucesión, la dignidad de Príncipe o Princesa de Asturias. Este título no solo es honorífico: conlleva responsabilidades, derechos y un futuro trazado hacia el trono.

Así, Leonor, la primogénita de Felipe y Letizia, es Princesa de Asturias por ser la primera en la línea de sucesión. Además, este título le asegura recibir el tratamiento de Su Alteza Real, un reconocimiento que mantiene hasta convertirse eventualmente en reina. En el futuro, si Leonor se casa, su esposo también podrá adquirir títulos tradicionales vinculados a la sucesión, aunque ella será quien lleve la responsabilidad real.

¿Por qué Sofía es infanta?

En cambio, el decreto también aclara que los hijos del rey que no sean herederos, como Sofía, recibirán el título de Infantes de España, con el mismo tratamiento de Su Alteza Real en las ceremonias oficiales. Esto significa que Sofía de Borbón, pese a ser hija de los actuales reyes, no es princesa porque no está llamada a ocupar el trono, salvo en circunstancias extraordinarias.

Aunque el protocolo establece diferencias formales entre ambas hermanas, en la vida cotidiana Felipe VI y Letizia educaron a Leonor y Sofía con la mayor igualdad posible. La intención es clara: evitar que las formalidades dinásticas se traduzcan en rivalidades entre las hermanas. Desde pequeñas, ambas compartieron el mismo tipo de educación, actividades escolares y viajes oficiales, aunque Leonor, por su condición de futura reina, viene asumiendo compromisos adicionales en actos públicos.

Más allá de las diferencias de título, Leonor y Sofía parecen tener una relación muy cercana y cómplice. En cada aparición pública, las miradas, gestos de apoyo y sonrisas entre ellas dejan en claro que, si bien solo una llevará la corona, ambas comparten el peso de pertenecer a una de las monarquías más antiguas de Europa.

