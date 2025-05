Eva Bargiela y Gianluca Simeone están esperando a su primer bebé. La emocionante noticia provocó miles de comentarios de usuarios en las redes sociales, sobre todo enviado sus felicitaciones a la familia. La modelo comparte todo el proceso en su cuenta de Instagram y no duda en mostrar cómo vive cada situación. Sin embargo, el último fin de semana, fue a la mesa de Juana Viale donde reveló los motivos por los que no puede usar ropa exclusiva para embarazadas.

¿Por qué Eva Bargiela no luce ropa exclusiva de embarazadas?

Eva Bargiela es una de las modelos más observadas en las redes sociales. Su estilo canchero pero elegante hizo que predominara ropa de colores claros e ideales para actividades al aire libre, durante el día. Ella logró formar una comunidad de más de 400 mil seguidores en Instagram, quienes no dudan en comentarle en sus posteos sobre los looks que muestra para cada ocasión. Sin embargo, ahora la atención se desvió, por el emocionante anuncio de que estaba embarazada.

Junto a su pareja Gianluca Simeone, cuenta a todos los usuarios de las redes sociales el proceso de estar esperando a su primer bebé. El pasado fin de semana, fue invitada a la mesa de Juana Viale, donde le preguntaron sobre los primeros meses y cómo haría para adaptar sus looks. De esta manera, reveló que no estaba dispuesta aún a usar ropa exclusiva de embarazada. "Todavía no me animo al look de embarazada, no me siento tan cómoda. Es un proceso amigarte con tu nuevo cuerpo", explicó.

En este contexto, contó que no había querido decir nada a sus seres queridos durante los primeros meses, pero que no lo había pasado bien. Entre eventos, fiestas y reuniones con amigos, ella intentó ocultar la noticia para poder darla en su tiempo correspondiente, pero fueron momentos de muchos cambios físicos que le afectaron. "El primer bimestre me sentí súper mal. No lo podía caretear. No me pesa para nada, pero es como que te mirás al espejo y te ves diferente. Estás diferente, y tu ropa no te queda como antes", se sinceró la modelo.

A pesar de este sentimiento, reflexionó sobre el momento de adaptación a su nueva imagen y demostró el acompañamiento que tiene de su familia y amigos. Eva Bargiela es una de las modelos más queridas en redes sociales, que no duda en marcar su estilo y amor por la moda. Por eso, muchos de los usuarios aseguraron que encontrará la manera de seguir sintiéndose ella misma, y marcará los looks ideales para todas las ocasiones.

