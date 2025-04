El próximo 29 de abril, la infanta Sofía, la hija menor de los reyes de España, alcanzará la mayoría de edad desde la lejanía, ya que se encuentra estudiando en el UWC Atlantic College de Gales. Aunque se trata de un momento importante en la vida de cualquier joven, en esta ocasión la celebración será mucho más discreta que la vivida por su hermana, la princesa Leonor, el día que cumplió 18 años.

No habrá actos institucionales ni jura de la Constitución. Sin embargo, eso no significa que la jornada va a pasar desapercibida. Aunque sus padres, los reyes Felipe y Letizia, no viajarán a Gales para acompañarla, ya que ese mismo día tienen compromisos en Jaén por el aniversario de la Capitalidad de la ciudad, se espera que el entorno familiar le haga llegar felicitaciones, regalos y muestras de afecto que la hagan sentir muy acompañada a pesar de la distancia.

El gesto de Leonor: un mensaje que vale más que mil palabras

Una de las sorpresas más esperadas para Sofía vendrá desde alta mar. La princesa Leonor, actualmente a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, no podrá comunicarse telefónicamente con su hermana, pero sí enviará un mensaje personal, un detalle cargado de simbolismo que refleja el vínculo cercano entre ambas.

Esta modalidad no es nueva: fue el propio rey Felipe quien reveló hace unos meses que, en su cumpleaños número 57, recibió “muchas llamadas”, pero no una de su hija Leonor, ya que las comunicaciones están limitadas.

El futuro de Sofía: una vida entre la discreción y el deber

A finales de mayo, Sofía se graduará en el prestigioso colegio galés y, entonces sí, la familia real podrá reunirse para celebrar su mayoría de edad como corresponde. En la intimidad del Palacio de la Zarzuela o quizás en algún destino más relajado, los Borbones podrían recuperar el tiempo perdido y brindar por el futuro de la joven.

Por ahora, el próximo paso de Sofía sigue siendo un misterio. Si bien hubo rumores sobre la posibilidad de que curse una carrera universitaria en el extranjero, la periodista Pilar Eyre deslizó que la infanta continuará sus estudios en España, en línea con el deseo de la reina Letizia, que querría evitar nuevas críticas respecto al alejamiento de la familia real de la vida cotidiana de los españoles.

Aunque Sofía no tiene un rol institucional tan marcado como su hermana, su figura empieza a cobrar interés en la opinión pública y representa una carta fuerte en el futuro de la monarquía.

