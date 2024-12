Hoy se celebran 10 años desde el nacimiento de Jacques y Gabriella de Mónaco, los mellizos de Alberto y Charléne, quienes llegaron al mundo el 10 de diciembre en el Centro Hospitalario Princesa Grace, mediante una cesárea programada con tan solo dos minutos de diferencia.

Estos minis royals se han convertido en dos de las figuras más carismáticas de la realeza europea. Su corta edad no ha impedido que lleven una vida activa, asistiendo con regularidad eventos junto a sus padres, donde llaman la atención por sus looks sofisticados y su particular carácter.

Los príncipes Jacques y Gabriella de Mónaco celebran su décimo aniversario

El 2024 ha sido un año especial para Jacques y Gabriella de Mónaco. Sus constantes apariciones en eventos deportivos y ceremoniales oficiales han reforzado su papel como representantes del principado. Desde inaugurar la “Aldea Navideña de Mónaco” hasta ser protagonistas de la tradición postal navideña de la familia real, los mellizos han brillado en cada ocasión.

Jacques y Gabriella de Mónaco

En el marco de la Navidad, su presencia también ha sido fundamental en el encendido de luces y las celebraciones del principado. Además, se destacaron en eventos deporticos como el E-Prix de Mónaco, la final del Rolox Monte-Carlo Masters 1000 y un partido de Euroliga de Básquet.

Jacques y Gabriella de Mónaco también participaron en actos protocolares importantes como la celebración del Día Nacional de Mónaco y la ceremonia de presentación de Juramente del ministro de Estado. En cada aparición, los príncipes han demostrado carisma y una madurez sorprendente para su edad.

Jacques y Gabriella de Mónaco

La celebración de sus 10 años coincide con un mes cargado de actividades y festejos, lo que refuerza su papel como futuros rostros del Principado de Mónaco. Así, re reúnen las póstales más memórales del año de los mellizos, destacando los momentos que los consolidan como las estrellas más prometedoras de la realeza europea.

Así, los mellizos monegascos, Jacques y Gabriella, han sido el centro de atención durante sus primeros diez años. Junto a sus padres, Alberto y Charléne, han participado en innumerables actos oficiales convirtiéndose en los embajadores perfectos del Principado de Mónaco.

