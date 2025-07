Ana Paula Dutil se refirió al sufrimiento silencioso que atravesó su hijo Bautista Ortega mientras ella lidiaba con una profunda depresión. Con el paso del tiempo, la modelo tomó dimensión del lugar que ocupó el adolescente durante esa etapa difícil, en la que asumió responsabilidades que excedían su edad y para las que ningún hijo está preparado.

El vínculo entre ambos estuvo marcado por el amor, pero también por la carga emocional que Bautista debió sostener en silencio. En su adolescencia, y sin herramientas suficientes, fue quien cuidó a su madre cuando más lo necesitaba, junto a sus hermanos. Acompañarla en ese momento tan delicado dejó huellas en su propia historia, al punto de tener que tomar decisiones difíciles para preservar su bienestar.

Bautista Ortega y Ana Paula Dutil

Ana Paula Dutil habló del dolor de su hijo Bautista: "Ponía un despertador para que no me hiciera daño"

En primera persona, Ana Paula Dutil relató cómo la depresión afectó no solo su vida, sino también la de su hijo, Bautista Ortega. “Cuidar a su madre es algo antinatural para un hijo”, expresó, visibilizando el rol desmedido que el adolescente asumió en su hogar. En ese proceso, Bautista se convirtió en sostén emocional, intentando garantizar el bienestar de su mamá a toda hora, incluso en momentos críticos donde se temía por su integridad.

Con dolor, Dutil compartió uno de los gestos más duros y conmovedores de su hijo: “Entiendo lo que pasó y cómo Bautista tuvo que convertirse en el cuidador de su madre. Llegó al punto de tener que cortarme el pelo porque no me bañaba y ponía un despertador cada hora para asegurarse de que no me hiciera daño. Fue demasiado”.

Bautista y Ana Paula

En busca de un cambio, Bautista decidió irse a vivir con su padre, Emanuel Ortega, y su actual pareja, Julieta Prandi. Según contó su madre, esa distancia fue necesaria para que pudiera empezar a mirarse a sí mismo, sin sentirse responsable por el estado emocional de los demás. “Bautista es el que más enojado está y tiene razón. Cuando él expresa su enojo, yo lo escucho porque sé que necesita liberar todo eso”, explicó.

Dutil reconoció que la culpa y el dolor por lo vivido le impidieron poner límites claros y saludables. “Él está en un momento de encontrar su camino. Creo que, en parte, estuvo muy pendiente de mí y ahora necesita reconectar consigo mismo... Yo no lo estaba ayudando en casa porque me cuesta poner límites debido a la culpa”, reflexionó. También admitió que su hijo se encuentra aún algo perdido respecto a qué carrera seguir.

Dante, hijo de Sebastián Ortega, Ana Paula y Bautista

La historia de Ana Paula Dutil y Bautista Ortega es un testimonio profundo sobre los efectos de la salud mental en los vínculos familiares. Hoy, desde otro lugar y con mayor claridad, la modelo busca reparar el lazo con su hijo, mientras él empieza a transitar su propio proceso con mayor libertad. Ambos intentan sanar una etapa marcada por el dolor, pero también por el amor y la fortaleza compartida.

MVB