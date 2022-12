Charlene de Mónaco, si bien no es de hacer declaraciones, brindó luego de mucho tiempo una entrevista en la que habló de su marido y de sus hijos. Se la pudo ver recuperada y vinculada con sus afectos. La esposa de Alberto habló de todo y aclaró muchos versiones.

Alberto de Mónaco y Charlene en una foto oficial

Charlene, en una entrevista con “Mónaco Matin” dijo: “Mi familia es mi pilar. Mi familia es mi roca”, enfatizó y dejando en claro versiones que circularon sobre su vida privada en el mes de octubre. Comparte con sus hijos, Gabriella y Jaques, quienes cumplieron 8 años el 11 de diciembre.

La esposa de Alberto agregó: “Ellos ya empiezan a comprender sus roles y a entender los deberes y las obligaciones que tienen en la actualidad, y también las que irán adquiriendo en un futuro próximo y lejano”, aclaró. De esta forma los pequeños se preparan para vivir la Navidad junto a su madre, cosa que no sucedió en la fiestas del año anterior.

Gabrielle y Jaques, hijos de Alberto y Charlene de Mónaco

Charlene, luciendo su clásico cabello platinado y corto ¿, aseguró que “la unidad familiar es primordial para nosotros” e informó que se encuentra “con muchos menos dolores”, situación que le permite incrementando paulatinamente su presencia en los eventos públicos y oficiales en el transcurso del año.

Versiones para el escándalo

En el mes de octubre, el diario El Nacional de España publicó una firmada por Robert Rodríguez en la que aseguraba que Charlene tenía una doble vida con Vladislav Doronin el billonario ruso ex novio de la modelo Naomi Campbell.

Según dijo “Charlene ya mantuvo una relación en el pasado con Doronin. Concretamente entre 2008 y 2013. Circulan fotografías en las que se les ve juntos en 2011, en una gala benéfica a favor de la lucha contra el sida que tuvo lugar durante el Festival de Cannes en 2011. Una relación que, por cierto, no terminó nada bien. Él la denunció por quedarse parte de su riqueza. Concretamente con más de tres millones de dólares. Un episodio que, no obstante, habrían dejado en el pasado. En la actualidad existe una relación estrecha entre ambos. El ruso es el consuelo de Charlene”, informó el periodista.

Princesa contratada

En la nota, Rodríguez aporta más detalles y asegura que Charlene tiene un contrato establecido con Alberto de Mónaco. Aseguró Rodríguez que: “Este acuerdo exigía cinco años de matrimonio y buscaría esconder la presunta homosexualidad de Alberto. De hecho, se dice que los hijos no fueron concebidos de forma natural, sino por fecundación in vitro, pues Alberto no estaría en disposición de mantener relaciones con una mujer”, explicó.

Gabrielle y Jaques cumplieron 8 años el 11 de diciembre

Luego agregó que: “Aunque ella quería marcharse a vivir a Suiza, Alberto le habría exigido que siguiera con su agenda pública y mantuviera una total normalidad en su matrimonio de puertas para fuera si quería ser libre. Y también si quería recibir la suculenta cifra de 12 millones de euros anuales que habrían pactado en dicho contrato”, aseguró.