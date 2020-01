Facundo Arana, íntimo, abre su corazón desde las sierras de Córdoba

Su presencia transmite una sensación de paz y tranquilidad que contagia a su alrededor. Facundo Arana (45) no mira el reloj ni parece estar preocupado por los tiempos. Tampoco usa el celular durante toda la producción y se muestra predispuesto ante cada idea. “¿Quieren que me pare acá?”, pregunta amablemente. De pronto aparece subido en un muro ubicado en el segundo piso de uno de los hoteles más exclusivos de las sierras. Cualquier persona sentiría vértigo por estar a esa altura y con viento serrano soplando en el lugar, pero él no. Alguien que escaló el Everest o el Aconcagua, las montañas más altas del mundo, no sufre miedo a las alturas. La gente desde abajo lo observa y hasta le sacan algunas fotografías tímidamente. Su figura no pasa inadvertida en Carlos Paz, la ciudad en la que desembarcó para hacer temporada con “En el Aire”, la obra que lo tiene como protagonista y que cosecha elogios tras cada presentación, de jueves a domingos en el Teatro del Sol 1. Mientras tanto, su mujer María Susini (42) y sus hijos India (10) Yaco (9) y Moro (9) veranean en Mar del Plata.

“Estoy muy contento de hacer temporada en Córdoba. Es impresionante esta ciudad, la belleza de las sierras. La pude disfrutar cuando vine con la obra ‘Los Puentes de Madison’. Este año hago un unipersonal y me da mucho orgullo ver como al final de la obra, luego de haber oido una historia preciosa el público aplaude de pie y comentan lo que acaban de ver, muy emocionados”, contó el actor.

Arana despliega su talento en la piel de un locutor que transmite su programa de radio desde un teatro de un pueblo perdido. En ese teatro hay magia y durante la obra, toca el saxo, baja a la platea, hace reir y pensar al espectador con las discusiones telefónicas que mantiene con su ex mujer y su hijo. Durante 2019, el actor tuvo un papel muy elogiado en “Pequeña Victoria”, la tira de Telefe, en la que mantuvo un romance con la joven actriz trans, Mariana Genesio Peña. Juntos armaron una de las parejas más queridas por el público. “Es lindo poder contar una historia de amor en la televisión. Todo lo que recibí fueron devoluciones hermosas. La gente me paraba en la calle y me decía: ‘que lindo que se haya podido hablar de esto, que bueno que se haya contado una historia de amor de ese tipo porque no se veía algo así en televisión’. ¿Y sabes cuál fue la clave de esto? Nunca hablamos de otra cosa, más que de una historia de amor”, contó el actor.

—¿Cree que hace falta hablar más de diversidad sexual en el país?

—Creo que hace falta hablar menos y respetar más porque son hechos, entonces no hablas de diversidad sexual, sino de amor . Y cuando hay amor, ¿el género donde queda?. Es fácil hablar de amor cuando tus elecciones amorosas van de acuerdo al esquema en el que te formaron. Pero no me quiero imaginar la situación de una persona que fue criada en un determinado esquema y sus elecciones fueron completamente diferentes. El problemón que te genera eso en el alma. La persona empieza a pensar: “¡Les voy a cagar la vida a mis papás. ¿qué van a decir?, ¿qué van a pensar? ¡Yo que quiero agradar y que todo el mundo esté bien!. En mi caso, quiero que mis hijos sean felices el día de mañana. Si ellos encuentran un día algo que los hace felices y quieren amar de determinada forma que no es justo lo que yo elegí, lo lindo es tener claro de que tu trabajo no va a ser enderezarlos. Tu trabajo va a ser tener la parrilla caliente para cuando ellos vengan con quien hayan elegido pasar su vida, a comer un asadito el domingo.

—¿Cómo viven la distancia con su mujer?

—Con María nos extrañamos como la gran siete. Estoy muy de “compa” con ella, nos bancamos los dos juntos. De todas maneras tenemos una distancia que es muy generosa ya que tres días y medio de la semana los paso fuera de casa haciendo la temporada y la otra media semana estoy con ellos de vacaciones en Mar del Plata. Es absolutamente inusual en esta carrera que vos puedas distribuirte así y mis hijos toman con naturalidad el hecho de que no esté papá todo el tiempo marcándole la cancha.

Fotos: Sebastián Hernandez

Por Ariel Bogdanov