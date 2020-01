Jimena Barón habló sobre su romance con Daniel Osvaldo

Jimea Barón en una entrevista habló de sus comienzos como actriz y cantante y su amorío con Daniel Osvaldo, el padre de Morrison, con quien no cortó en buenos términos.

"Sé lo que soy como pareja y sé lo que doy; pretendo recibir lo mismo. De lo contrario, no tengo tiempo ni energía. Siempre di, di, di. Con el padre de mi hijo me pasó eso. Yo me enganchaba en esa y decía: 'Bueno, quiero ayudarte a que hables con tus dos ex para que no se peleen con vos y seamos todos amigos y comamos un asado con ellas y con los hijos que tuviste'", dijo J mena en una entrevista para Clarín.

Detallando más sobre qué la enamoró del papá de su único hijo, La cantante dijo: "Me atrae y me enamoran mucho las falencias y las vulnerabilidades de la gente, tanto en las parejas como en las amistades. Las personas rotas me parecen atractivas".

Uno de los detalles que más llamó la atención, es cuando ella habla sobre el amor que sintió por Osvaldo: " No creo que vuelva a enamorarme de esa manera, porque estuve increíblemente enamorada de ese señor. Y como dije antes, a él lo quería ayudar con la casa, con los hijos, con las ex. Terminé vampirizada".