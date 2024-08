La foto actuada de Felipe VI y Letizia Ortiz cenando: uno de los acuerdos para salvar el matrimonio real

En un contexto en el que las declaraciones de Jaime del Burgo generaron una controversia tan grande que terminó lastimando el estándar de la Familia Real de España. Es por eso que designaron a una nueva persona que los asesore para reconstruir la imagen de Felipe VI y Letizia Ortiz.

Camilo Villarino es el nuevo encargado de los principales integrantes de la corona española den una buena sensación de las puertas para afuera, debido a que muchos medios se encuentran especulando sobre la mala relación e inestabilidad que ambos reyes poseen.

La foto actuada de Felipe VI y Letizia Ortiz

Los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz atravesarían una gran crisis matrimonial desde un tiempo a esta parte y los rumores de un posible divorcio real crecen constantemente. Pero la realidad indica que ninguno quiere poner en ruinas la estabilidad de la corona española.

Letizia Ortiz y Felipe VI.

Es por eso que se establecieron pactos de común acuerdo para romper con las especulaciones de que ambos atravesarían el final de su vínculo amoroso. Uno de los primeros pasos fue esta cena en pleno centro de Madrid, capital de España.

Letizia Ortiz y Felipe Ortiz.

Allí, Letizia Ortiz y Felipe Vi habrían decidido actuar una imagen que no tardó en viralizarse. Muchas veces se quiere teñir y la verdad no salga a la luz, pero ve puede ver que el rey camina por su lado con una cara poco amigable, mientras que la reina fuerza una sonrisa que no brinda naturaleza.

Estos dos signos indican que la foto podría ser uno de los planes para mostrar que ambos están juntos y que pueden llevar adelante un plan de matrimonio. Por otro lado, cabe remarcar que detrás de Letizia Ortiz y Felipe VI hay un hombre que sale rápidamente y toma una foto. Todo esto levantó aún más sospechas del arreglo que ambos pudieron haber tenido para salvar la imagen de Familia Real de España.

BL