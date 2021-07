Isabel II tomó una contundente decisión tras enterarse del libro que escribió Harry

Hace cerca de un mes, se inauguraba un emotivo homenaje a Lady Diana Spencer reflejado en una estatua en la que se la muestra escoltada por dos niños. El descubrimiento de la escultura se realizó el día en el que la princesa de Gales hubiera cumplido 60 años y significó, además del homenaje en sí, el acercamiento de Harry con su hermano Guillermo y con el resto de la familia real.

Sin embargo la calma duró poco dado que al enterarse Isabel que su nieto, el marido de Meghan Markle, escribió sus memorias en las que revela datos tan o más escandalosos que los ofrecidos en la entrevista con Oprah Winfrey, la longeva monarca montó en cólera y ya habría tomado cartas en el asunto.

El príncipe Harry enfureció a su abuela, la reina Isabel II

Si bien muchos aseguran que es sólo fruto de la casualidad, lo cierto es que la editorial Penguin Random House, pondrá a la venta el libro de las memorias del príncipe justo el año en el que Isabel celebra sus 70 años en el trono de Inglaterra, lo que toman como una artera provocación.

La anciana reina, según el Daily Mail, habría tomado la drástica decisión de desinvitar tanto a su nieto como a Meghan de los festejos previstos para el próximo año y dar por finalizado el vínculo que la propia pareja rompió cuando decidieron alejarse de los deberes reales y después ahondaron aún más con la entrevista a Oprah Winfrey en la que declararon cosas terribles de la monarquía que los dejó muy mal parados.

Tras la entrevista con Oprah Winfrey, ahora el príncipe escribe sus memorias



Al parecer, desde la corona tuvieron toda la intención de soslayar las rispideces, pero con el contenido de alto voltaje que tendría la publicación, ya dan por finalizada la relación y que el eterno príncipe rebelde haga de su vida lo que quiera, lo más alejado posible.

A pesar de que la reina madre intentó por todos los medios un acercamiento con la pareja, ahora, con esta "sorpresa", ya habría dado por cerrado el capítulo del vínculo con su nieto.

La editorial responsable de la publicación, que aún no tiene el título definido, aseguró que fue escrito por el periodista JR Moehringer ganador del premio Pulitzer, basado en innumerables charlas que tuvo con el príncipe pero "las malas lenguas" cercanas a la corona, aseguran que todo esto es una patraña de Meghan Markle y fue ella quien lo escribió y que la decisión de publicarlo justamente el año del jubileo de los 70 años de Isabel en la corona, no es más que una provocación deliberada pergeñada por la pareja en concordancia con la editorial cuyo principal interés es que sea el Best Seller más importante de los últimos años, lo que seguramente sucederá.

Reina Isabel

La publicación promete intimidades y escándalos, muchos "trapitos al sol" y desde el anuncio oficial de la Editorial, lo que lograron fue un enorme sentimiento de preocupación y frustración entre los Windsor. El libro, según anunció Penguin Random House, verá la luz a fines del 2022

Desde el Daily Mail informaron que "su majestad se ha esforzado por mantener el vínculo con su nieto y su familia y le hubiera gustado que estén presentes en la celebración prevista para el próximo año, pero ´las memorias de Harry´, significan tanto para ella como para el resto de los Windsor, la gota que colmó el vaso y por tal motivo, la primera decisión de Isabel es anular la invitación para Meghan y el hijo menor de Lady Di".

Otro disgusto para la corona británica: el príncipe Harry publicará sus memorias

Sin ninguna duda, la salud de la reina Isabel II soporta todo. Además de las pérdidas familiares, la última la de su esposo Felipe de Edimburgo, más las explosivas declaraciones de Meghan Markle y muchos otros contratiempos más, ahora se le suma la noticia de que su nieto, el príncipe Harry, de 36 años, tuvo la brillante idea de publicar sus memorias, en las que no se callará nada.

El libro, escrito en primera persona, será publicado por la editorial Penguin Random House quien le pagó una millonaria suma que ronda los 17 millones de dólares , que el hijo del príncipe Carlos donará a su fundación Archewell.

