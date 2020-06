Joaquín de Bélgica, positivo en COVID-19: pedido de disculpas y bochorno internacional

Un caso de COVID-19 trajo preocupación y escándalo en la corona belga. Joaquín de Bélgica, hijo menor de la princesa Astrid, hija de los reyes Alberto II y Paola, y, por lo tanto, sobrino del rey Felipe, dio positivo en Coronavirus. Es que el pasado 24 de mayo el joven viajó a Córdoba (España) para asistir a una exclusiva fiesta, donde hubo 27 invitados, entre ellos su novia, Victoria Ortiz Martínez Sagrera. Ahora, todos deberán permanecer en estricta cuarentena para evitar que se siga propagando el virus.

Ha sido la propia Casa Real belga quien ha confirmado la noticia a varios medios de su país. Joaquín decidió abandonar su confinamiento en el palacio de Laeken junto a sus padres y sus hermanos para viajar a España, donde presentó síntomas de contagio a las pocas horas de haber llegado.

Por su parte, el príncipe sólo se limitó a pedir disculpas mediante su portavoz oficial en Córoba, el abogado Aguayo Fernández de Córdova, a quien le mandó un e-mail con el ruego de su difusión. Allí, afirma que se arrepiente “profundamente de sus actos” y asegura que acepta “sus consecuencias”. En el escrito sostiene que “en estos momentos difíciles”, no pretendía “ofender ni faltar el respecto a nadie”. “Me gustaría disculparme por no haber respetado todas las medidas de cuarentena durante mi viaje. En "estos momentos difíciles, no pretendía ofender ni faltar el respeto a nadie. Me arrepiento profundamente de mis actos y acepto las consecuencias. Joachim de Bélgica”, escribe el príncipe en la nota.

Recordemos que en España aún no están permitidas realizar ciertas actividades, entre ellas la de asistir a una fiesta donde se congregaron más de 15 personas. Por lo que además de no cumplir con los 14 días de cuarentena obligatorios tras cruzar la frontera, el príncipe no respetó tampoco una de las premisas de la fase 2, que era no juntarse con grupos grandes de personas. Algo totalmente irresponsable de su parte. El descuido de Joaquín y todos los asistentes a la fiesta, resultó en uno de los brotes epidemiológicos más grandes en Córdoba desde que había comenzado la desescalada. Por supuesto, causó gran polémica.

Asimismo, la madre del joven, la princesa Astrid, se ha mostrado muy reticente a las preguntas que le ha hecho hoy la prensa y decidió no dar muchas declaraciones para preservar a su hijo, quien está siendo investigado por la policía española. "No voy a hacer comentarios, por favor", dijo la princesa quien asimismo aseguró que ni ella ni su esposo fueron contagiados y explicó que el príncipe se encuentra bien.

"El príncipe Joaquín ya ha pedido perdón por su comportamiento. Está preparado para cualquier potencial sanción. Esto es algo normal. Caso cerrado", sentenció la primera ministra belga, Sophie Wilmès.