Este domingo, la ex princesa de Catar Kasia Galliano fue encontrada sin vida en su domicilio de Marbella. La noticia fue confirmada por el periódico francés Le Parisien y el cuerpo fue encontrado sin signos de violencia. Mientras que las especulaciones aseguran que podría tratarse de una sobredosis de medicamentos, la policía se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Kasia Gallanio, la ex princesa de Catar fue encontrada sin vida en su casa de Marbella

Kasia, nacida en Los Ángeles, fue la ex pareja del tío del emir de Catar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, con quien tuvo tres hijas, dos de ellas gemelas. Al terminar la relación, ella huyó a París y estuvieron aproximadamente diez años en medio de una batalla legal por la custodia de las menores. El pasado 19 de mayo la justicia francesa desestimó las demandas por parte de Galliano, quien había pasado varios meses hospitalizada sufriendo reiteradas crisis nerviosas. Esto llevó a un juez a aplazar el caso hasta obtener la evaluación psicológica de la ex princesa.

Kasia Gallanio, la ex princesa de Catar fue encontrada sin vida en su casa de Marbella

En abril pasado, una de las hijas acusó a su padre por agresión sexual incestuosa cuando ella tenía apenas 9 y 15 años. Aunque el entorno del jeque de Catar desmintió los hechos, la fiscalía parisina abrió una investigación al respecto. “Mi clienta se vio devastada por dicha situación. Creo que murió de pena” aseguró la abogada de la ex princesa a Le Parisien, y agregó: “El padre, de 73 años, no le dirige la palabra a ninguna de sus hijas y solo les cubre los gastos de hoteles modestos y alojamientos de corta duración. La menor de las hermanas tiene apenas 15 años y vive en un palacio de 5.000 metros cuadrados en la Avenida Montaigne de París, aislada del mundo y en situación de abandono escolar”.

Kasia Gallanio, la ex princesa de Catar fue encontrada sin vida en su casa de Marbella

La policía francesa encontró a Kasia sin vida en su departamento a petición de una de sus hijas, quien no se podía contactar con su madre desde hace cuatro días. La ex princesa conoció al ex ministro de Petróleo y Finanzas de su país en 2004, durante un viaje a París mientras estudiaba en la Universidad de California.

Kasia Gallanio, la ex princesa de Catar fue encontrada sin vida en su casa de Marbella

Letizia Ortiz recibió una impresionante joya como regalo del emir de Catar:

Los reyes de España recibieron la visita de Estado de sus altezas, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y a la jequesa Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, en el Palacio Real de Madrid.

Letizia Ortiz recibió una impresionante joya como regalo del emir de Catar



Durante la cena de gala, Letizia Ortiz estrenó un vestido largo en color champagne, obra del diseñador argentino Gabriel Lage. Sin lucir ninguna de las tiaras que forman parte del joyero real, optó por el pelo recogido con un moño y aros de brillantes chandelier, que fueron un regalo del emir de Catar.

Para la ceremonia, la reina consorte de España lució un broche en el hombro izquierdo, que es el lazo-insignia de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III para la categoría Gran Cruz.

Los aros montados en forma de árbol con diamantes preciosos, que le obsequiaron el emir de Catar y su esposa a Doña Letizia, pasan ahora a ser propiedad de Patrimonio del Estado, según la normativa de la Casa del Rey en materia de obsequios.

Por su parte, Felipe VI recibió por parte del jeque y la jequesa, una espada del fundador de Catar y una escultura.

FF