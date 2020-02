Kate Middleton confesó que estaba "podrida": "William no me ayudó"

Pro primera vez, Kate Middleton habló a corazón abierto sobre la maternidad. La duquesa de Cambridge se unió al podcast "Happy Mum, Happy Baby" y en diálogo con la autora y presentadora Giovanna Fletcher, se refirió a sus "desafíos" con su hijo, el Príncipe George.

Al ser consultada sobre cómo fue su primer embarazo, ya que es bien sabido que la duquesa sufría de náuseas matutinas graves, aseguró: "Tuve muchas náuseas por la mañana, así que no fui la mujer más feliz durante mi embarazo. Mucha gente lo padece pero definitivamente para mi fue todo un desafío. No solo para mí sino también para los seres queridos que te rodean; tener un bebé recién nacido impacta a todos en la familia", comenzó Kate con su relato.

Y siguió: "William no me ayudo. Es decir, él no sentía que pudiera hacer mucho para ayudarme. Es difícil para todos verte verte sufrir, sin poder hacer nada al respecto". Asimismo, la duquesa continuó diciendo que se sentía "completamente podrida", en alusión al cuadro que presentó durante la etapa de gestación. Fue allí que dijo: “Estaba realmente enferma. No estaba comiendo las cosas que debería estar comiendo, pero aún así mi cuerpo podía hacer crecer una nueva vida, lo que creo que es fascinante."

Por otro lado, Kate reveló sentir "culpa" por tener que ausentarse de su hogar para cumplir con compromisos reales. Al igual que otras madres, la duquesa reveló que dejar a su trío en casa es un "desafío constante"; especialmente cuando sus niños le preguntan por qué no puede quedarse con ellos. Fletcher quiso saber si siente la "culpa de mamá" y Kate respondió de manera contundente: "Sí, absolutamente, y cualquier madre que diga que no, está mintiendo"

"Es un desafío constante: lo escuchan una y otra vez las madres, incluso las madres que no necesariamente trabajan y no se ven obligadas a hacer malabares con la vida laboral y familiar", sostuvo. Asimismo, agregó que a menudo se siente culpable por las decisiones que tiene que tomar en torno a la crianza de sus herederos: "Siempre estás cuestionando tus propias decisiones y tus propios juicios y cosas así, y creo que eso comienza desde el momento en que tienes un bebé".