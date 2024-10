María Lapiedra desvela quién le vendió un piso en Barcelona a la infanta Cristina: el descaro de los Borbones

La cuarta edición del videopodcast EN Blau VIP de El Nacional, conducido por Marc Leirado, contó con la participación estelar de dos comentaristas de lujo, María Lapiedra y el Gran Germán, yabadumba. Entre las noticias más destacadas de la prensa real sobresale la portada de la revista Lecturas, que tiene como protagonista a la infanta Cristina, quien se instalará en Barcelona en un lujoso piso de 2 millones de euros, ubicado cerca de la Cruz de Pedralbes.

La infanta Cristina ha decidido regresar a Barcelona tras el escándalo Noos y ha adquirido nuevamente un apartamento, el segundo de los tres en los que vivió anteriormente. Una década después de haber dejado Cataluña, y según una exclusiva de la revista, la hermana del rey Felipe ha vuelto a comprar la segunda de sus antiguas propiedades en la ciudad, un lujoso piso en una finca de vecinos cerca de la Cruz de Pedralbes. Pilar Eyre reveló la noticia, así como la ubicación exacta del inmueble, durante su intervención en TV3.

Quién le vendió un piso en Barcelona a la infanta Cristina

Sobre esta cuestión, María Lapiedra ha dado una noticia exclusiva "Ellos dijeron que vendían este piso para comprarse después el Palacete. Pero para que la gente no dijera 'si ya tienen este piso que vale mucho dinero, ¿por qué se compran otro?', pues lo vendieron a una empresa".

Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina

Y continúo relatando "una estrategia de 'vendemos el piso, pero compramos el Palacete', era una manera de que la gente no comentara de dónde han sacado el dinero para comprar el Palacete. Es decir, este piso nunca se vendió, se vendió supuestamente a una empresa que esta empresa era de ellos, de Iñaki y Cristina, y se hizo para disimular un poco la compra del Palacete".

Infanta Cristina

Lapiedra también contó otra exclusiva sobre los ex duques de Palma: "han dormido a 100 metros de distancia…Tienen un acuerdo que si Iñaki va a Granollers a ver cómo juega su hijo Pablo (a básket), la infanta no puede ir. Y al revés. Así no se pueden ver. Pero la semana pasada ella estaba aquí e Iñaki vino. Como el hotel donde está la infanta y donde tiene alquilada la casa Pablo está a 100 metros, cada uno durmió a 100 metros del otro".

Así, María Lapriedra dio noticias exclusivas sobre la infanta Cristina, quien esconde, según la mujer, gastos ilícitos en relación a una vivienda. Además, reveló un detalle revelador en relación a los ex duques de Palma.

N.L