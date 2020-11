Meghan Markle sobre su aborto: “Mientras abrazaba a mi primer hijo, sabía que estaba perdiendo al segundo”

Meghan Markle y su esposo el príncipe Harry atravesaron una enorme pérdida el pasado mes de junio cuando la duquesa de Sussex sufrió un aborto espontáneo.

En una entrevista para el New York Time, Meghan relató el difícil momento que atravesó la familia: "Cuando fui a sacar a mi hijo de la cuna y después de cambiarle el pañal sentí un calambre muy fuerte y me desvanecí con mi bebé en brazos. Sabía que mientras abrazaba a mi primogénito estaba perdiendo al segundo", comenzó su dramático relato y mientras limpiaba sus lágrimas continuó: "Horas más tarde estaba en un hospital junto a mi marido que me sostenía la mano". Por último recordó su reflexión: "Traté de imaginar cómo nos curaríamos".

Este habría sido el motivo del retraso de la fecha del juicio contra el grupo el Daily Mail.

El artículo en el que Markle hizo la dolorosa confesión se llama "Las pérdidas que compartimos" y hasta ese momento, el aborto sufrido por la duquesa había sido guardado en el más estricto de los secretos.

Por eso, Meghan valora tanto que le pregunten ¿cómo estás?, algo que muy pocos periodistas le han preguntado, según sus propios dichos y fue entonces cuando recordó que un periodista en un viaje a Sudáfrica le hizo justamente esa pregunta que, con ojos llenos de lágrimas contestó: "Gracias, no mucha gente me pregunta cómo estoy. Pasan cosas que no siempre se ven".

La actriz entendió la importancia que representa una simple pregunta para ayudar a levantar el estado de ánimo de una persona que se encuentra transitando un momento difícil. “Sentada en una cama de hospital, viendo cómo se rompía el corazón de mi esposo mientras trataba de sostener los pedazos rotos del mío, me di cuenta de que la única forma de comenzar a sanar es preguntar primero: ‘¿Estás bien?’”

Ahora Meghan aclaró el motivo de esa respuesta al periodista Tom Bradby y eso dio pie a que mucha gente a que la imagen más sobre ella.

La esposa de Harry meditó mucho antes de enfrentarse a contestar a ese matutino sabiendo que cada palabra suya es un titular y este tema tan íntimo llamó la atención que lo develara ante un medio periodístico.