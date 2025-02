Si de figuras icónicas de la realeza se habla, el nombre de Lady Di encabeza la lista de personas cuya figura irrumpió en la monarquía de una forma especial. Por ello, las comparaciones con la princesa fallecida en 1997 no cesan a pesar del paso de los años. Y su nuera, Meghan Markle es parte de este cuadro ya que desde su incorporación en la familia real se comenta que su personalidad podría relacionarse con la madre de su esposo, Harry. No obstante, la Duquesa de Sussex recibe críticas al respecto, y su look al estilo Diana es uno de ellos.

Meghan Markle y su look estilo Lady Di

Desde que en 2018 Meghan Markle se casó con Harry, se oficializó su incorporación en la familia real británica y a partir de ese momento en el que su figura ganó gran popularidad, las comparaciones con Lady Di no cesaron, colocando a ambas mujeres como las que llegaron a la monarquía a generar cambios inesperados tanto en tradiciones como en la forma de ser parte de una de los clanes más importantes e influyentes del mundo.

Pero en 2020, Meghan Markle marcó la diferencia junto a Harry al decidir dejar de ser miembros de esta familia. Se mudaron a California y decidieron vivir una vida más "tranquila" sin dejar de exponerse en los medios, pero con sus reglas. Las redes sociales es una de sus grandes herramientas para mostrar su día a día, también difundir sus negocios.

Es por ello, que las publicaciones de la duquesa de Sussex no pasan desapercibidas. Pero puntualmente, una de ellas que fue compartida recientemente desató la polémica: su look a lo Diana. Es que si bien la actriz muestra outfit relajados y acorde a las ocasiones, sin seguir reglar monárquicas, como lo hacía su suegra, decidió usar un buzo que era de Lady Di.

En una storie de Instagram se mostró con la icónica prenda en color azul con inscripciones blancas, que la princesa fallecida solía combinar con biker blancas creando un look oversize relajado y canchero. Si bien Meghan no mostró su look completo, mostró en primer plano que lucía ese buzo, que nadie olvida que perteneció a Diana. Pero al parecer esta prenda no sería la que lució ella, sino una réplica ya que podría ser de un género distinto, pero no sería novedad que lo haya heredaro como pasó con diversas joyas, por ejemplo.

Y rápidamente, en redes sociales le llovieron las críticas ya que se la señala como querer copiar la figura de gran relevancia que tuvo la mamá de Harry y William, tanto en la realeza como en la sociedad, siendo apodada como princesa del pueblo. Si bien se trató solo de un look, que podría tratarse de un homenaje, los comentarios negativos hacia Meghan no cesan.

Sin embargo, otros tantos indican que esta acción en redes sociales se podría tratar de un tipo de publicidad ante su incipiente lanzamiento en Netflix de su programa 'With Love, Meghan', que se estrenará el próximo 4 de marzo.