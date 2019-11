Dardos venenosos contra Meghan Markle: "No encaja en la familia real"

Las declaraciones de Meghan Markle y el príncipe Harry en el documental Meghan and Harry: An African Journey, en donde la duquesa reveló lo difícil que ha sido soportar la presión de ser un miembro de la realeza, generó un verdadero cimbronazo entre la pareja y la Corona británica. Asimismo, se sabe que el vínculo entre los duques de Sussex y los Cambridge atraviesa el peor de los presentes y que la ex actriz de Suits no está cómoda en el seno familiar, motivo por el cual decidieron con su esposo pasar la navidad lejos de Buckingham, decisión que les costó el enojo de la reina Isabel II, quien acostumbra a reunir a todos los miembros de su familia para estas festividades. Ya no más, pues los papás de Archie Harrison velan por la felicidad de su hijo por sobre las obligaciones que les significan ser parte de la realeza.

Para sumar más leña al fuego, ahora trascendió la opinión de una de las mejores amigas de Kate Middleton sobre la presencia de Meghan en la monarquía británica. En una entrevista con la revista People, la joven aseguró que Markle “no encaja en el molde de la familia real”.

“Meghan es muy consciente de que Kate será reina, sus roles son muy claros”, sostuvo y agregó. “Kate fue preparada para el rol de reina consorte, Meghan es otro tipo de mujer”.

Por otra parte, la amiga de Middleton explicó que mientras Kate y William siguen la línea, Harry y Meghan “rompen con el protocolo”. En ese sentido, aseveró: “No les interesa seguir con las tradiciones. Ellos quieren crear un estilo de vida diferente y restablecer las reglas”.

¡Durísima!