Tras su renuncia a la Corona, Meghan Markle podría ser conocida con un nuevo nombre

Después del escándalo que comenzó cuando Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron que querían terminar con sus responsabilidades en la Corona británica, la pareja podría adoptar un nuevo nombre a la hora de ser llamados públicamente.

Recordemos que por orden de Isabel II, el matrimonio ya no puede usar el término "Royal" para hacer referencia a sus actividades o para sacar beneficio económico de eso tras la renuncia, de hecho, sería Meghan la que deberá adoptar un nombre por completo diferente.

Markle adoptó el apellido Sussex cuando se casó con el príncipe Harry en mayo de 2018 y se convirtió oficialmente en la duquesa de Sussex, y si bien sigue siendo conocida por su apellido de soltera, Meghan tiene la opción de adoptar el mismo apellido que la reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo eligieron para transmitir a sus descendientes en 1952: Mountbatten-Windsor, apellido que su hijo Archie ya posee en honor al duque y abuelo de Harry.

De aceptar el cambio, Meghan podría ser conocida de forma pública como Meghan Mountbatten-Windsor.

Vale destacar que este nombre llegó a ser toda una discusión entre la reina Isabel y su marido ya que al casarse con la por entonces princesa, en 1947, el duque debió renunciar a sus títulos griegos y daneses, convirtiéndose en un ciudadano británico naturalizado con el apellido Mountbatten.

Después de heredar el trono, su Majestad declaró en 1952 que el apellido de la familia real sería Windsor y no Mountbatten, lo que generó un verdadero cimbronazo en la pareja ya que Felipe no podía darle su apellido a sus descendientes. Tras años de discusiones, Isabel tuvo una concesión para su marido cuando se decretó que sus descendientes directos a quienes no se les concedió el título de príncipe o princesa se les daría el apellido Mountbatten-Windsor.