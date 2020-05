El palacio de Kensington revela sus secretos: de la apasionada princesa Margarita a la difícil Meghan

El palacio de Kensington, en Londres, parece haber sido un caos desde el principio de su historia. Construido por el rey Guillermo III a finales del siglo XVII, hospedó allí a cientos de cortesanos, muchos de sus jóvenes amantes, nobles aduladores y farsantes que se hicieron pasar por aristócratas para comer en la mesa real. En los inicios de su historia, el lujoso palacio era una cloaca en la que, sin baños apropiados, los notables del reino hacían sus necesidades donde fuera.

En los siguientes siglos, fue el hogar de los más variados personajes, unos pocos ilustres, varios reyes de turbulentas vidas, y príncipes vividores que solo dejaron deudas como herencia. El rey Eduardo VII llamó al famoso Palacio de Kensington "el depósito de tías", porque muchas de sus parientes más longevas fueron recluidas allí cuando enviudaban o se retiraban de la vida pública.

Vivieron en Kensington las tías solteronas de la reina Victoria en el siglo XIX, los parientes alemanes que traicionaron al káiser en la guerra y posteriormente los familiares lejanos de la familia real. Todos ellos son retratados en un nuevo libro que será publicado en Gran Bretaá (Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle) y en el que el autor, Tom Quinn, devela los secretos de los habitantes del palacio según los informes de los exempleados.

Una de las habitantes más icónicas del palacio fue la princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II, quien vivió allí con su marido, el fotógrafo Tony Armstrong-Jones, conde de Snowdon. Talentoso diseñador, el conde insistió en participar en la remodelación del Apartamento 1A del palacio para hacer más agradable su estadía, a costas del gobierno.

Bajo su guía, algunas de las partes más antiguas del palacio, diseñadas en el siglo XVIII por Christopher Wren, fueron destruidas. Antiguas bóvedas, chimeneas, estanterías, paneles y otras características arquitectónicas fueron quitadas y modernizadas, aunque muchos de los diseños de Snowdon, por supuesto, estaban muy de acuerdo con los valores estéticos de la década de 1960 y rápidamente pasaron de moda.

Bajo el "reinado" de Snowdon, el palacio tuvo su primer ascensor, pero para cuando dieron por concluidas las obras de restauración de su hogar, el matrimonio de la princesa y el fotógrafo ya estaba hecho pedazos. "Ella gritaba las cosas más terribles, y no le importaba si las ventanas y las puertas estaban abiertas y todos podían oír", dijo un empleado. Es un shock".

Los empleados relatan que Margarita y Tony competían por quién tenía más aventuras sexuales: "Si ella tenía sexo con alguien, se lo alardeaba y así que él se iría y haría lo mismo y se lo haría saber. ¡Una vez, creo que ella se acostó con uno de sus amigos varones y luego él se acostó deliberadamente con el mismo hombre! Una vez, cuando ella le gritó: 'Me acosté con tu amigo Fulano...'. él respondió: 'Yo también'".

Ex secretario privado de la reina, sir Tommy Lascelles, vivió en Kensington, aunque era despreciado por la princesa Margarita. Ella lo despreciaba porque lo culpaba por aconsejar a la reina que no concediera permiso para su matrimonio con el Capitán de Grupo Peter Townsend en la década de 1950. Un miembro del equipo de comunicaciones del palacio dijo: "Margarita escupiría literalmente en el suelo si veía a Lascelles en uno de los patios del palacio".

Después del divorcio de Margarita y Snowdon en 1978, ella vivió sola en el Apartamento 1A mientras tenía una aventura con Roddy Llewellyn. Se conocieron cuando él tenía 25 años y ella 43. Su apartamento ahora se convirtió en un foco para sus amigos bohemios, así como para varios tipos artísticos que había conocido cuando estaba casada con Snowdon. Las veladas, repletas de música y alcohol, se extendían hasta el amanecer. Nunca estaban exentos de escándalos.

Cuando el príncipe Carlos y su primera esposa, Lady Diana Spencer, se casaron en 1981, se mudaron a un gran espacio formado por dos apartamentos de Kensington, conocidos como 8 y 9, que fueron modernizados. "Aquí fue donde Diana tuvo sus mayores altibajos: eufórica en un momento, suicida al siguiente", contó un exempleado.

Según un antiguo criado de Kensington, el matrimonio ni siquiera tuvo un comienzo feliz: "Existe el mito de que Carlos y Diana vivían felices en este hermoso palacio, al menos durante sus primeros años juntos, pero, en realidad, se los podía escucharlos peleando casi desde el día en que se mudaron", dijo. "Pero se nos indicó que fuéramos discretos en todo momento, así que a veces, si escuchaba una disputa, esperaba en el pasillo hasta que el ruido hubiera disminuido, y solo entonces tocaría la puerta".

Meghan: la duquesa difícil

La actriz estadounidense Meghan Markle no fue muy favorecida por el personal del palacio de Kensington, que la apodó "la Duquesa Difícil" apenas unas semanas después de su llegada como la prometida del príncipe Harry al palacio, afirma Quinn en su libro.

Una de las anécdotas más difundidas es una supuesta percepción del deterioro de la relación entre Meghan y su cuñada Catalina, duquesa de Cambridge y esposa del príncipe Guillermo, a pesar de la inicial cálida bienvenida. "Kate es en realidad una de las realeza más bonitas, y no ha dejado que la vida en su extremadamente grandioso departamento en Kensington se le suba a la cabeza, o al menos no demasiado. Ella es amable con su personal, en general, y fue muy cálida con Meghan cuando llegó", dijo un empleado.

El libro revela que fue "difícil" para Meghan aceptar que siempre un papel secundario en la familia real y que no estaba "casada con el próximo rey". "Y aunque a Harry le encantaba su cabaña en el campo, Meghan era consciente de que era pequeña en comparación con el vasto complejo de apartamentos donde viven Kate y Guillermo". Sin embargo, algo extraordinario sucedió entonces, lo que llevó a la duquesa de Sussex a eventualmente mudarse a Frogmore Cottage, en las cercanías Castillo de Windsor.

"Kate se horrorizó cuando Meghan le gritó a un miembro del personal de Kate, que definitivamente fue el comienzo de las discusiones sobre dejar el Palacio de Kensington", explicó uno de los exasistentes. "Al igual que muchas personas que no están acostumbradas a tratar con sirvientes, Meghan exagera la imperiosidad; entonces, por un lado, ella quiere ser como Diana, la princesa de un pueblo, y por el otro, quiere que la gente esté atenta a ella cuando chasquea los dedos", dijo el exempleado.