Alex Caniggia subió un polémico video tras su salida de Masterchef

La salida de Alex Caniggia de Masterchef generó una fuerte polémica. Los rumores sobre su renuncia son diversos y algunas versiones apuntan a que el mediático habría sido convocado para La Academia.

Sin embargo, Fabián Esperón, manager del hijo de Claudio Paul Caniggia, aclaró que no había sido llamado por Laflia y que los motivos de su partida fueron estrictamente personales.

“En realidad va a renunciar en quince días cuando salga el programa. Está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario", dijo Esperón en Mitre Live.

Pero Alex Caniggia aún no se refirió a esta polémica, aunque compartió un polémico video en Tik Tok e Instagram que, de manera indirecta, hace referencia a su salida y la opinión que se generó en torno a ello.

La reacción de los jurados ante la salida de Alex Caniggia

La renuncia de Alex Caniggia provocó un fuerte malestar entre los jurados de Masterchef, quienes habrían decidido descalificarlo.

"El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", contaron en el portal Primicias Ya.

Alex Caniggia generó una fuerte polémica por su salida de Masterchef.

Lo cierto es que, tras esta polémica, también revelaron cuál fue la reacción del jurado ante la falta de Alex Caniggia. “Alex tenía que presentarse al programa y no fue. No quedó más remedio que descalificarlo del certamen”, dijeron desde la producción al portal Ciudad.com.

Tal como contaron en el sitio, Germán Martitegui, Donato de Santis y Germán Betular fueron los que tomaron la drástica decisión de descalificarlo directamente.

AM