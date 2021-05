Escándalo en Masterchef: revelan la reacción de los jurados ante la salida de Alex Caniggia

Alex Caniggia es el protagonista de un nuevo escándalo en Masterchef y este viernes se anunció su renuncia.

Aunque no existe una versión oficial, los rumores confirman que el hijo de Claudio Paul Caniggia no se presentó alas grabaciones del programa y que esta "baja" sería porque no está conforme con las devoluciones del jurado.

"El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", contaron en el portal Primicias Ya.

Lo cierto es que, tras esta polémica, también revelaron cuál fue la reacción del jurado ante la falta de Alex Caniggia. “Alex tenía que presentarse al programa y no fue. No quedó más remedio que descalificarlo del certamen”, dijeron desde la producción al portal Ciudad.com.

Tal como contaron en el sitio, Germán Martitegui, Donato de Santis y Germán Betular fueron los que tomaron la drástica decisión de descalificarlo directamente.

La renuncia de Alex Caniggia: la palabra de su representante

Después de confirmado el escándalo, en Intrusos aportaron más detalles de esta polémica salida de Alex Caniggia y aseguraron que, detrás de esta ausencia, existe otro picante motivo.

Tal como contó Rodrigo Lussich, el mediático tiene intenciones de ingresar a La Academia pero que no se le permitió renunciar al programa debido a sus compromisos contractuales.

Tras estas versiones, Fabián Esperón, su representante, habló en exclusivo con Radio Mitre y contó toda la verdad de la salida de Alex.

“En realidad va a renunciar en quince días cuando salga el programa. Está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario", dijo en Mitre Live.

Esperón aseguró que la presión y la tensión del ciclo llevó a tomar la decisión y que, contrario a lo que se dice, tiene buena onda con el jurado. “Tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta. Más allá de las seis o siete horas de grabación”, agregó.

AM