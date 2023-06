Andrea Taboada habló en LAM sobre su abrupta salida y mostró su tristeza al aire del ciclo de América.

Después de un fin de semana de conmoción, la periodista contó cómo atreviesa esta decisión sorpresiva.

Andrea Taboada se refirió al mensaje que compartió ni bien se enteró de la decisión. "Lo que dije ahí es lo que me pasa ahora y lo que siento. Estoy triste, obviamente. Pero me parece que era algo para contarlo porque tenía que expresarlo", reveló la "angelita" al borde del llanto.

"Yo no sabía lo de Estefi. Entiendo que son recambios, obviamente me duele un montón. Pero bueno... serán nuevos tiempos. Aquí estoy, así. No la careteo", disparó.

Las diferentes versiones sobre el futuro laboral de Andrea Taboada

Después de oficializada su salida, comenzaron a surgir diferentes versiones sobre el futuro de Andrea Taboada después de LAM.

Los primeros rumores surgieron en Twitter, donde se dijo que Andrea Taboada podría participar de El Diario de Mariana, el programa de Mariana Fabbiani en América TV que comenzará en unos meses. Desde la cuenta Investiga David, contaron la verdad detrás del despido de la panelista: "Me informan que la decisión de que Andrea Taboada se vaya de LAM es de Mandarina productora de LAM y de El diario de Mariana, que regresa muy pronto a la pantalla de América. Taboada sería una de las panelistas que la acompañe".

Sin embargo, parece que esto quedó en la nada y hay otra propuesta que Andrea Taboada ya aceptó: participará en la segunda temporada de Pasaplatos Famosos.