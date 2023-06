Andrea Taboada plantó una bomba el fin de semana, cuando contó que fue despedida de LAM a la fuerza y que estaba triste por la decisión que tomó la productora del programa de Ángel De Brito. En una historia de Instagram, la panelista abrió su corazón y le compartió a sus fieles seguidores que ya no formará parte del programa, por lo que rápidamente surgió una incógnita: ¿Qué hará ahora?

Parece que la decisión de la producción de LAM sorprendió a todos, no sólo a Andrea Taboada, sino que también a Yanina Latorre, que rara vez se le escapa una información. Con este shock, Taboada escribió: "Estoy muy triste. No fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. No estaré más en LAM".

Andrea Taboada anunció que ya no será parte de LAM:

Por último, cerró: "Obviamente agradezco a todos mis compañeros. A Ángel De Brito y la productora. Los voy a extrañar".

El futuro laboral de Andrea Taboada tras ser despedida de LAM

El despido de Andrea Taboada shockeó a todos y ahora lo que queda por resolver es qué hará laboralmente. Seguro el futuro le guarda cosas mejores para ella, y ya está empezando a recibir propuestas muy interesantes y difíciles de rechazar.

Los primeros rumores surgieron en Twitter, donde se dijo que Andrea Taboada podría participar de El Diario de Mariana, el programa de Mariana Fabbiani en América TV que comenzará en unos meses. Desde la cuenta Investiga David, contaron la verdad detrás del despido de la panelista: "Me informan que la decisión de que Andrea Taboada se vaya de LAM es de Mandarina productora de LAM y de El diario de Mariana, que regresa muy pronto a la pantalla de América. Taboada sería una de las panelistas que la acompañe".

Andrea Taboada será parte de Pasaplatos Famosos

Sin embargo, parece que esto quedó en la nada y hay otra propuesta que Andrea Taboada ya aceptó: participará en la segunda temporada de Pasaplatos Famosos. De todas formas, este es un certamen por lo que no le asegura un futuro estable, así que todavía no se sabe si comenzará en otro programa como LAM.

NL.