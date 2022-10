Yanina Latorre y Andrea Taboada mantuvieron una guerra histórica en LAM que duró varios años.

A pesar de compartir trabajo, las "angelitas" mantuvieron una enemistad cuyo motivo no salió a la luz por parte de sus protagonistas. Sin embargo, los rumores circularon y fue en Chusmeteando donde revelaron la causa de la distancia entre las periodistas.

Andrea Taboada y Yanina Latorre: el verdadero motivo de su histórica pelea

“¿Cuál es la razón de la Yanina y Andrea?”, le preguntó un seguidor de la página de Instagram. “Taboada tenía un amante y Yanina lo sabía. En un programa, Yanina cuestionó a las amantes en general y Taboada creyó que hablaba de ella”, contestaron.

Qué dijo Yanina Latorre sobre su pelea con Andrea Taboada

Aunque parece que la enemistad quedó atrás este 2022, Yanina Latorre había dado algunos indicios de este escándalo hace algunos meses.

"Hace como dos años, me escribió para decirme que le había dolido una actitud mía, algo que había hecho en el programa. En ese momento, era muy amiga de Andrea. No voy a contar puntualmente qué fue lo que le molestó pero fue algo que dije al pasar", dijo Latorre en Polino auténtico.

Yanina Latorre y Andrea Taboada dejaron atrás esta enemistad en esta nueva etapa de LAM.

Luego dio más detalles de la supuesta confusión de su colega. "Estábamos hablando de una pareja de famosos y yo tiré un comentario que ella se lo tomó personal. Justo estaba atravesando una situación difícil y creyó que mi comentario fue para pegarle a ella. Estábamos hablando en general, no fue para ella. Lo más raro de todo es que me dijo por mensaje que estaba todo bien, que me quedara tranquila y salió con todo esto", aclaró.