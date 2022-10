Ángel de Brito habló de LAM y sorprendió por su futuro en América: "No puedo..."

Ángel de Brito habló del futuro de LAM en América y sorprendió con su respuesta. El conductor se refirió a las constantes críticas hacia la emisora y generó dudas sobre su futuro en el canal.

En su clásico Ángel Responde, el periodista contestó las dudas sobre el 2023 y qué va a hacer con su ya clásico programa. "¿Siguen en el verano o cortan en enero?" le preguntó un seguidor al periodista. "No puedo confirmar 2023", disparó el conductor.

Luego, otro usuario se refirió a las quejas al aire que Ángel de Brito hace sobre la producción de América. "Se te nota harto". le dijeron y Ángel de Brito respondió: "Considero que si criticamos a otros programas también puedo criticar al mío al aire y en las redes. Lo hice toda la vida. Pero son todos muy sensibles a la crítica, se ofenden, se quejan y piden que no lo haga más. Yo trabajo profesionalmente y cuando las cosas no se piensan y realizan como es, no me gusta. Lo digo cien veces en privado y después recién en público. Estoy feliz con LAM y América", disparó.

Ángel de Brito habló de LAM y sorprendió por su futuro en América

Ángel de Brito también habló sobre el panel que tendrá LAM en 2023. "¡Qué angelita se queda el año que viene? Que Yanina quede" le consultaron en Instagram y él respondió: "No lo voy a contar por acá. Todavía", dijo.

Ángel de Brito también habló de la China Suárez

Las consultas de los seguidores de Ángel de Brito también son sobre famosos y sobre su reciente enemistad con la China Suárez. Cuando le consultaron si entrevistaría a la actriz, el periodista fue contundente. "Sin condiciones, sin que pida plata y sin que mienta", tiró.

Ángel de Brito también habló de la China Suárez



También, muchos lo acusaron de "tirarle m..." a la actriz y, en ese sentido, contestó sin vueltas: Ustedes preguntan, yo opino. Cuando quiso hablar de su separación con Vicuña pidió un móvil en LAM. La que me vino a buscar en el Martín Fierro fue ella. La que me manda mensajes fue ella. ¿Ustedes no tienen memoria? disparó.

Ángel de Brito también habló de la China Suárez

Luego se expresó sobre por qué los productores invitan a la China a sus programas si impone tantas condiciones. "Por desesperación de las producciones y los conductores sin personalidad. Todos quieren rating y morbo pero se hacen los giles", tiró.

Ángel de Brito también habló de la China Suárez