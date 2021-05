Ángel de Brito mandó al frente a Lizardo Ponce y reveló que le gusta alguien

Ángel de Brito mandó al frente a Lizardo Ponce, antes de su debut en La Academia. El futuro participante logró ruborizarse y, después de la confesión del periodista en LAM, abandonó el piso del programa de Canal Trece.

"Ayer alguien me habló de Lizardo, pero lo voy a hablar en línea privada con él", dijo el conductor desde Miami mientras el morocho estaba en el piso.

"Es alguien que me habló bien de Lizardo, muy bien me habló. ¡Se gustan! Lizardo por ahí se acuerda, pero compartimos un cumpleaños creo. No lo quiero mandar al frente", disparó Ángel de Brito.

Ante semejante "escrache", Lizardo Ponce se sintió incómodo y decidió abandonar el piso. "Chau, Ángel, me tengo que ir a comprar al súper", dijo con humor.

Lizardo Ponce confirmó que tuvo en romance en Miami

A pesar de que intenta mantener su vida privada en la más absoluta reserva, semanas atrás Lizardo Ponce confirmó en Pampita Online que había mantenido un amorío con un chico en Miami.

El periodista pasó sus vacaciones en la ciudad de la Florida y fue el periodista Pampito Perelló Aciar quien lo mandó al frente con una foto a los besos en un boliche.

Lizardo Ponce a los besos con un chico en Miami.

Lizardo viajó a la ciudad de la Florida para encontrarse con amigos, entre los que se incluyen Stefi Roitman y Sebastián Yatra, y se tomó el tiempo de disfrutar del romance. "Si era yo el de la foto", confirmó en el programa de Pampita.

AM