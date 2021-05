Marcelo Tinelli dio detalles de la salud de Soledad Aquino: "Todos estamos yendo a verla permanentemente y la hacemos reír"

Hace algunas semanas se supo que Soledad Aquino, la mamá de Cande y Mica Tinelli, se encuentra a la espera de un donante de hígado. La empresaria sufrió a finales de marzo una hemorragia digestiva y úlcera de duodeno. En un reciente mano a mano con CARAS, Marcelo Tinelli abrió su corazón y habló de la salud de su ex mujer.

"Sole está atravesando un proceso fuera ya de terapia (intensiva), uno que llegó por una situación de complicación de una úlcera y un problema digestivo que terminó con uno hepático también. Están evaluando la posibilidad o no de trasplante, así que sigue todavía internada", explicó Marcelo Tinelli.

La foto retro que Candelaria, la hija de Marcelo Tinelli compartió junto a su hermana y Soledad Aquino.

"Estamos al lado de ella. También tuvo Covid, superado ya gracias a Dios, pero eso fue algo que retrasó su alta. Vamos a ver. Hoy estamos acompañándola con toda la familia, desde mi mujer (Guillermina Valdés), mis hijas y sus novios, todos estamos yendo a verla permanentemente. Y haciéndola reír", continuó el conductor acerca de Soledad Aquino.

Finalmente, Marcelo Tinelli sumó detalles sobre cómo Soledad Aquino, madre de sus hijas, sobrelleva este difícil presente: "Sole es muy graciosa y tiene muy buen humor. Ella nos hacer reír a todos y yo a ella, dentro de una situación que no es fácil".

Mica Tinelli dio detalles de la salud de su mamá, Soledad Aquino

Semanas atrás, Mica Tinelli habló de la salud de Soledad Aquino en sus redes sociales. La hija de Marcelo Tinelli explicó que su mamá está bien pero que no dará más detalles al respecto.

"Es increíble cómo la falta de empatía y respeto a tantas personas! Sobre todo con los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias", expresó la joven empresaria en las historias de su cuenta oficial de Instagram, luego de varias especulaciones en torno al bienestar de su madre.

Marcelo Tinelli y Soledad Aquino junto a sus hijas Candelaria y Micaela. También Juanita, fruto de la relación del conductor con Paula Robles.

Luego, la pareja de Lisandro López continuó: "Y si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema es justamente porque las redes sociales no son la realidad!. Son sólo eso, redes!".

"Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no. Sepan respetar. Simple. Más amor, más respeto, más empatía. Gracias", finalizó la hija de Marcelo Tinelli.