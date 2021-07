Ángel de Brito, picante contra Stefi Roitman: "Nadie sabe..."

Ángel de Brito tiró un picante comentario contra Stefi Roitman que sorprendió a todos. Mientras anunciaba un nuevo embarazo en el ambiente artístico, el conductor de LAM aprovechó la ocasión para disparar contra la modelo, actual host digital de La Voz Argentina.

"No es Oriana Sabatini la embarazada. La segunda, que también la voy a descartar, es Stefi Roitman", dijo el periodista mientras anunciaba el enigmático de la mañana. "Esta es la que pensaba Pía Shaw también, que me puso 'Montaner'. No es. ¿Mau o Ricky? ¿Con cuál sale?", siguió el conductor.

Luego, Ángel de Brito tiró furioso: "Nadie sabe ni qué hace Stefi Roitman ni con quién sale. Son dos misterios. Los Montaner son talentosos y muy buena onda los dos".

Stefi Roitman lanzó su nueva colección de bikinis y la mataron en las redes

Tras el descargo de Ángel de Brito, surgió una nueva polémica en redes sobre la colección de bikinis que lanzó Stefi Roitman esta semana.

"Están explotando la web. ¡Salió, salió! Están a la venta las primeras bikinis", dijo la actriz y modelo en su cuenta de Instagram sobre su nuevo emprendimiento, My Happy.

Stefi Roitman lanzó su nueva colección de bikinis y la mataron en las redes.



Con un mega evento, en el que participaron Lelé Pons y Mau y Ricky Montaner, Roitman presentó su colección con diversidad de talles. Sin embargo, los precios (en dólares) no conformaron a sus followers.

"Muy lindo todo, pero es socialmente limitado $10.000 una bikini", fueron algunos de los comentarios. "La página está en dólares y en inglés. Pensé que Argentina estaba incluida en todo esto pero claramente no", agregaron.

Stefi Roitman lanzó su nueva colección de bikinis y la mataron en las redes.



AM