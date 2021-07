La Voz Argentina: Stefi Roitman habló sobre el supuesto "acomodo" de una participante

Días atrás, Jacinta Sandoval deslumbró al jurado de "La Voz Argentina" con su versión de “Stand by me” de Los Beatles. La joven obtuvo los votos de Ricardo Montaner y Lali Espósito, y finalmente decidió ir con el equipo del intérprete de “Me va a extrañar”. Si bien la participante sorprendió con su talento, en las redes sociales se descubrió un dato revelador: habría llegado al casting por ser amiga de Stefi Roitman.

Las versiones salieron a la luz, ya que se filtró un video de Instagram de Stefi Roitman en el que aparecen ambas. En la historia, se observa que la influencer es íntima de Jacinta e incluso concurrió a su centro de belleza.



Ahora, en medio de estas versiones, la novia de Ricky Montaner decidió romper el silencio y salió a aclarar los tantos. En una entrevista con Por si las moscas, Stefi aseguró: “Si yo tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo. No conozco a nadie ni tengo contacto con nadie más que el trabajo con otros y mi trabajo. No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad”.

"La mina es re talentosa y el casting del reality se hizo como hace dos años. De hecho, para que no se arme esto yo intento no estar en contacto con nadie. Cada uno de los que está ahí es porque se lo merece”, continuó Roitman en su descargo.



La Voz Argentina: así fue el debut del reality

Una nueva temporada de La voz argentina comenzó el jueves 24 de junio con Marley como maestro de ceremonias.

El reality de Telefe pretende reemplazar a Masterchef Celebrity con una apuesta fuerte en los jurados con Lali Espósito, Mau y Ricky Montaner quienes estarán acompañados por los ya clásicos Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Esta tercera etapa del certamen contará con Stefi Roitman, quien será la host digital y que estará a cargo de animar a las distintas propuestas.

El programa también tendrá a la cantante Emilia Mernes, quien será la coach en la instancia “El regreso” y que se dedicará a acompañar a todos aquellos participantes que queden eliminados en el primer ciclo.

Como es tradicional, La Voz Argentina tendrá cinco fases: las audiciones a ciegas, las batallas, los Knockouts, los Playoffs y la gran final donde solo uno se consagrará como ganador.