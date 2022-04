Apareció un video de Yanina Latorre y Ana Rosenfeld discutiendo en los pasillos de América

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld mantuvieron un picante cruce en el aire de LAM y las consecuencias de este escándalo ocupan los principales portales de la TV.

La guerra de "angelitas" comenzó hace ya algunos días cuando la esposa de Diego Latorre la acusó de "maltratar" a los compañeros de LAM. "Hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, hay vestuaristas y maquilladores. Esta señora a esas personas no las registra, les dice ‘nena’, ‘nene’”, dijo Yanina en su descargo que revolucionó las redes sociales.

Lo cierto es que la panelistas se cruzaron en vivo en LAM y este escándalo se trasladó por fuera de la pantalla. La abogada y periodista mantuvieron un picante intercambio en los pasillos de América.

"Ella salía del baño, yo entraba y quería hablar conmigo. Le contesté de muy mala manera y seguí de largo", dijo Latorre sobre este cruce.

"Me calenté porque dijo: 'En Twitter me están diciendo que Yanina no deja hablar'. Me pareció una falta de respeto que me hiciera callar cuando estoy laburando bien", agregó Yanina y Rosenfeld añadió: "Para mí había una olla a presión, que estaba a punto de estallar".

¡Mirá el video!

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld: segundo cruce en el final de LAM

Después del intercambio en el piso de LAM, Ana Rosenfeld y Yanina Latorre se volvieron a cruzar a la salida del programa.

Al parecer, la letrada solicitó una reunión con su compañera. "Me dijo de hablar, de tomar un café, y le dije que no", contó Yanina y Ana siguió: "No, eso se lo dije en la calle. Pasó eso solo".

"Ni le dije de todo, ni me dijo de todo. Sí yo le contesté muy mal la primera vez", añadió Latorre para bajar el tino.