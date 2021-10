Cómo fue la charla entre la China Suárez y Paula Chaves por el escándalo con Wanda Nara

La relación entre Paula Chaves y la China Suárez quedó en la cuerda floja después de que salieran a la luz los mensajes que la actriz se envió con Mauro Icardi.

Según informaron en LAM, la modelo habría tratado de "sorete" a su amiga por el vínculo que mantiene con Zaira Nara. Sin embargo, la mujer de Peter Alfonso negó que esa conversación haya existido.

Pero después de esta negativa, Yanina Latorre contó en LAM más detalles de cómo habría sido la reacción del grupo de amistades que decidieron darle vuelta la cara a la China Suárez. "Ella era amiga de Paula Chaves, Mary Del Cerro y Zaira Nara. Para Paula, los amigos y la familia son importantes. Paula le dijo, textual, lo del sorete y basura. Tengo los chats”, contó la panelista.

Zaira Nara, Paula Chaves y la China Suárez.

También, Latorre aseguró que la actriz decidió encontrarse con su grupo de amigas para poder darle una explicación. "Ella le quiere explicar bien todo lo que pasó para que no haya más malos entendido. Ella jura y perjura que fue Mauro el que empezó con todo esto de las mentiras”, dijo la periodista.

Cuándo vuelve la China Suárez al país

En medio de estas especulaciones, Yanina Latorre también confirmó cuándo volverá la China Suárez al país. "Me dicen que a fin de semanas Eugenia regresará a la Argentina ya que termina su participación en la película y los trabajos extra que le llegaron estando allá", dijo la periodista.

"Me dicen que ella está esplendida, que está feliz, paseando, trabajando y que no se estaría haciendo mucho problema por lo que está pasando con Wanda Nara y Mauro Icardi. Ella está en la suya y a fin de mes vuelve al país porque además me cuentan que Rufina extraña mucho al papá (Nicolás Cabré)", agregó.

China Suárez en Madrid. Foto: Guacamouly.

AM