La imprevista ausencia de Rial a Intrusos: es considerado un paciente de riesgo

Jorge Rial decidió hacer su programa desde casa y condujo Intrusos vía online. Según reveló el conductor, la decisión la tomó gracias a su familia quien le pidió que se quedase resguardado debido a sus problemas con la presión arterial.

"Estoy dentro del grupo de riesgo no por edad, sino por riesgos pre existentes. Tengo un stent, problemas cardíacos. Me pone en el lugar de riesgo. Hasta ahora lo que hice fue ir del programa a casa y de casa al programa. Pensaba que con eso estaba bien. Pero hoy, cuando vimos que la gente salía masivamente, más de lo que se esperaba sentí la presión de Romina y mis hijas, más la de mi médico que me dijo, terminantemente, que no podía salir de casa. No tengo síntoma, nada. Estoy bien. Tengo que cuidarme y eso significa cuidar a mi familia y cuidarlos a ustedes", contó el periodista.