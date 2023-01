Constanza Romero o Coti, como la conoce el público, abandonó la casa más famosa del país el 1° de enero y se convirtió así en la décima expulsada de Gran Hermano (Telefe), con el 67,35% de los votos. Sin embargo, rumores sobre un posible repechaje crecen. A un día de la salida de su novio, Alexis Quiroga “El Conejo”, hablo en exclusiva con CARAS para anticipar quien será el ganador y porque se enamoró de su novio.

La parejita del reality, se destacó por jugar codo a codo y estar muy enamorados. Coti Romero resalta la personalidad de Alexis y que fue lo que la enamoro en principio. “Lo que más me gusto de él fue su personalidad”, explicó en referencia de ser una persona que la contenía adentro de la casa. La joven correntina contó que estaba acostumbrada a relación donde sus parejas eran más sumisa:“El Cone me llevaba más la contra y eso me atrapo”.

También destaco que le parece el mejor jugador Agustín. “Me gusta mucho como juega, aunque ahora la gente de afuera lo está martirizando un poco”, argumenta Constanza. Además, agregó, “también creo que sería Alfa”, aunque califa a su juego como de poca estrategia y mucha victimización.

Coti Romero asegura en su opinión que el reality lo gana Marcos: “Es una persona muy tranquila y no deja que las actitudes de los demás lo afecte”. La ex jugadora destaca: “Se lleva bien con los demás y eso para el afuera es muy importante”. Pero considera que “Romina tiene mucho potencial, es una mujer muy fuerte”,

Así finaliza su análisis Constanza: “La gente me saco de la casa porque no me llego a entender del todo mi juego. Y porque hay personas que no saben separar el jugador de la persona. Además, porque siento que fue mi culpa no hacerlos partícipes por completo de lo que era mi estrategia. Hay personas que le gusto mi juegos a otras que no, y a eso lo respeto”.