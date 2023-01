Gran Hermano: se filtró un audio que revela que Coti podría volver a la casa

Coti Romero se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano por decisión del público. La joven correntina quedó en un mano a mano con Ariel Ansaldo pero terminó cayendo con el 67% de los votos. Tras esto, muchas personas comenzaron a preguntarse si tendrá la chance de volver a ingresar a la casa más famosa del país dado que es considerada la mejor jugadora del certamen.

En medio de las especulaciones y con las ganas de una parte del público de que la joven reingrese al juego, salió a la luz un audio de Javier Romero, el padre de Constanza, en donde habla sobre la posibilidad.

"Les puedo dar la primicia, si se da, se da, sino no. Me gustaría que Coti siga afuera, pero me dijeron que cuando salió, el rating de Gran Hermano bajó mucho y no es lo mismo sin ella", relató Javier en una entrevista para Radio Sudamericana.

"Le dijeron que hay grandes posibilidades, no esta semana, pero le dijeron que esté atenta para la próxima, porque cualquier cosa puede pasar", agregó. "Y ella está enloquecida porque quiere entrar de vuelta", cerró el hombre.

Las ganas de Coti de volver a Gran Hermano

Coti Romero fue la décima participante en salir de la casa de Gran Hermano. La joven correntina nos dio grandes momentos en el programa, sin embargo, sus últimas estrategias contra el grupo de las chicas hicieron que el público la sacara de la casa.

Tras su salida y participación en el debate, se supo que la joven no se tomó nada bien el salir del juego. “Coti cuando terminó el programa se puso a llorar”, contó Pilar Smith en Gossip, el ciclo de Net TV.

“Rompió en llanto y le pidió a Santiago del Moro que por favor quiere volver a la casa de Gran Hermano”, agregó la periodista sobre lo que pasó en la emisión del lunes cuando Coti charló con Del Moro en el estudio.

“Él le dijo que no podía. Estaba destrozada”, detalló Smith y sumó: “Se notaba que después de todo lo que pasó en ese programa le bajó y rompió en llanto”.